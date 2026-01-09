Manchester City x Exeter: onde assistir, escalações e arbitragem

Manchester City x Exeter: onde assistir, escalações e arbitragemTimes se enfrentam em partida válida pela terceira rodada da Copa da Inglaterra
City e Exeter se enfrentam neste sábado (10), às 12h (de Brasília), em duelo válido pela terceira rodada da Copa da Inglaterra 2025/26. A bola rola no Etihad Stadium, em Manchester, em partida única valendo vaga na quarta rodada da FA Cup.
Onde assisitir
A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).
Como chega o Manchester City
O Manchester City não atravessa um bom momento e perdeu forças na briga pelo título da Premier League após três empates consecutivos na competição, contra o Sunderland, Chelsea e Brighton.
Além disso, Pep Guardiola enfrenta um cenário delicado na defesa. Gvardiol e Rúben Dias tiveram lesões mais graves e passaram a integrar a lista de desfalques, que já contava com John Stones. Diante disso, o clube optou por trazer de volta antes do previsto o zagueiro Max Alleyne, de 20 anos, que estava emprestado ao Watford e deve começar a partida deste sábado como titular.
Mesmo assim, a tendência é que o City entre em campo com o time totalmente reserva neste sábado.
Como chega o Exeter
Por outro lado, o Exeter está atualmente na 14ª colocação da terceira divisão inglesa, a nove pontos da zona de playoffs e vive um bom momento. A equipe não perde há três jogos e venceu três das últimas cinco partidas disputadas.
Na rodada anterior da FA Cup, Jack Aitchison foi decisivo ao marcar dois gols contra o Wycombe, enquanto Akeel Higgins e Jayden Wareham completaram a vitória. Autor de 11 gols em 30 jogos na temporada, Wareham surge como a principal aposta ofensiva dos Grecians na tentativa de surpreender o City.
Full focus on the FA Cup