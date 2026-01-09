Lucas Lima recusa redução salarial e pede para deixar o Sport

A relação entre Lucas Lima e o Sport caminha para um desfecho de separação. O meia comunicou à diretoria rubro-negra nesta quinta-feira (8) que rejeita a segunda proposta apresentada para a redução de seus salários e manifestou o desejo expresso de não continuar no clube para a temporada 2026. O impasse financeiro arrasta-se há dias, desde que o jogador recusou uma primeira investida no dia 30, a qual previa um corte de 50% em seus vencimentos. Vale lembrar que o atleta recebia mais de R$ 400 mil no ano passado.

A contraproposta recusada nesta quinta girava na casa dos R$ 300 mil. Mesmo com a redução, Lucas Lima manteria, com sobras, o status de maior salário do atual elenco leonino. A diretoria, no entanto, ainda não jogou a toalha completamente. Os dirigentes agendaram uma nova conversa com o jogador para esta sexta-feira, onde tentarão uma “última cartada” para convencê-lo a ficar.