Lipão exalta reação brasileira após virada na Kings League: “Brasileiro não desiste”

Autor do gol decisivo contra o Catar, melhor do mundo detalha impacto emocional do jogo e explica tensão nos minutos finais / Crédito: Jogada 10

A Seleção Brasileira segue viva na Copa do Mundo da Kings League. Em uma partida carregada de emoção e tensão até o último segundo, o Brasil venceu o Catar por 7 a 6, de virada, nesta quinta-feira (8), na Arena Trident, em Guarulhos (SP). O gol decisivo saiu no lance final do confronto, quando dois jogadores brasileiros enfrentavam apenas um defensor e o goleiro catari. Coube a Lipão, eleito o melhor jogador do mundo da Kings League, empurrar a bola para as redes e garantir a vitória heroica.

Após o confronto, Lipão conversou com o J10 e analisou a atuação brasileira, destacando o nível do adversário, os erros cometidos no início do jogo e a força mental da equipe para buscar a virada. “A gente sabia da dificuldade que ia ser o jogo. Não é porque é o Catar que a seleção deles é fraca. Não. É uma boa seleção, a gente estudou eles bastante. Mas a gente acabou errando e pecando muito no início da partida. Acho que a gente tomou dois ou três gols sem goleiro ali, com o nosso goleiro fora do gol. Então, isso, querendo ou não, foi mexendo com o nosso mental dentro do jogo”, explicou. O camisa 14 também lembrou das chances desperdiçadas ao longo da partida e como isso afetou o desempenho da equipe dentro de quadra. “E a gente chegava a finalizar a bola na trave, aí a bola passava na área, ninguém botava o pé. Então, querendo ou não, isso vai influenciando um pouco na partida”, completou.

Brasileiro não desiste nem na Kings League Apesar do cenário adverso, Lipão destacou a confiança no poder de reação do time e a inspiração em viradas passadas da Kings League para acreditar até o fim. “Mas, cara, quando a gente foi ali tentando. Tinha que tirar dois pra empatar e o terceiro pra ganhar o jogo. Eu pensei no jogo da Fúria lá no México. Eu falei, cara, se a gente já conseguiu uma vez, a gente vai conseguir de novo. Por mais que não seja o mesmo time, mas nós somos brasileiros. Brasileiro não desiste, né?”, disse. Por fim, sobre o lance decisivo, o jogador revelou a tensão do momento antes da finalização que selou a vitória brasileira.