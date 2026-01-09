Kings League Nations: Confira os jogos, horários e onde assistir desta sexta (09/1)

A segunda rodada da Kings League Nations chega ao seu fim nesta sexta-feira (09/1), com dois jogos que prometem mexer com as estruturas da tabela. Arábia Saudita e Indonésia brigam pela liderança do Grupo E, enquanto Estados Unidos e Alemanha duelam por objetivos distintos no torneio.

Arábia Saudita x Indonésia

O primeiro duelo acontece entre duas seleções que venceram na primeira rodada. A Arábia Saudita surpreendeu ao bater o México por 4 a 3, enquanto a Indonésia superou a Índia e também começou bem a competição. Assim, quem vencer, assume a liderança do Grupo E e se aproxima das quartas de final. Já o derrotado deve brigar com o México pela vaga no Last Chance.

Estados Unidos x Alemanha

Na sequência, duas seleções em situações opostas. Os Estados Unidos venceram o Japão na sua estreia e, mais um triunfo, pode colocar a equipe muito perto do mata-mata. Isso porque os norte-americanos empatariam com a Argentina no número de vitórias e brigaria diretamente com os hermanos pela vaga nas quartas de final. Já a Alemanha perdeu na primeira rodada e um novo revés pode culminar na eliminação no torneio.

Os jogos desta sexta-feira (09/1) na Kings League Nations

18h – Arábia Saudita x Indonésia

19h- Estados Unidos x Alemanha