Kelvin faz auto cobrança, mas vê virada do Brasil na Kings League de “time campeão”

Autor de três gols, atacante admite erros, fala em ansiedade, mas diz que triunfo tira peso e pode fazer o Brasil deslanchar / Crédito: Jogada 10

A Seleção Brasileira conquistou uma vitória decisiva sobre o Catar nesta quinta-feira (08/1), na Trident Arena, pela segunda rodada da Kings League Nations. Depois de terminar o tempo regulamentar em desvantagem, o Brasil buscou uma virada histórica no Matchball e venceu por 7 a 6, resultado que mantém vivas as chances de classificação à próxima fase. Um dos protagonistas da noite foi Kelvin, que marcou três gols, sendo um deles com valor dobrado, e teve participação direta na reação brasileira. Após a partida, o atacante falou com o J10 e fez uma análise sincera da própria atuação, reconhecendo erros, exaltando a força coletiva e apontando caminhos para a sequência da competição.

Kelvin revelou que a cobrança interna foi intensa ao longo do jogo, especialmente nos momentos em que o Brasil poderia ter definido a partida antes do Matchball. “Primeiro eu fiz o gol, que a gente empatou. No segundo, se eu não me engano, a gente podia ter matado também. Acho que o Lipão deu um passe um pouco na frente. No terceiro, eu esperei bem. O goleiro caiu. Eu virei o pé. Mas na volta, pegou no c*do calcanhar. Aí eu saí muito puto. Eu me cobro muito quando eu erro. Principalmente finalização, que eu não posso errar. É uma coisa que eu tenho de virtude. Então eu não posso errar”, afirmou. Além disso, o atacante também destacou o impacto emocional dos erros e a tensão vivida nos minutos finais, quando o Brasil ainda corria risco de eliminação. “Mano, só pedir a Deus, por favor. Abençoa os meninos da defesa. A gente não pode ganhar. A gente não pode levar um gol e ser eliminado por um erro grotesco meu. Não merecemos isso”, completou.

Vitória de time campeão Contudo, aesar das dificuldades, Kelvin fez questão de valorizar a resposta do grupo e classificou o resultado como um retrato de equipe vencedora, acostumada a decisões. “Isso não é da boca pra fora. É uma vitória. Realmente um time vencedor. Um time campeão. Um time cascudo. E vai ser assim daqui pra frente. A gente sabe que não vai ter jogo fácil. Não vai ter jogo fácil. A gente espera deslanchar na competição”, disse. Por fim, o artilheiro também apontou o que precisa evoluir para a sequência da Kings League Nations, citando o peso emocional carregado após a derrota na estreia.