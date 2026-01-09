Internacional fecha com lateral Victor Jesus, do Cruzeiro, por dois anos

Jovem de 19 anos já está em Porto Alegre e é o segundo reforço anunciado no dia; atleta jogou com Endrick na base

O Internacional segue movimentando o mercado para reforçar o elenco neste início de 2026. O clube gaúcho fechou a contratação do lateral-direito Victor Jesus, jovem promessa de 19 anos que defendia o Cruzeiro. O atleta já desembarcou em Porto Alegre e assinará um contrato válido por duas temporadas. A expectativa é que a comissão técnica integre o jogador em breve ao grupo que disputará o Campeonato Gaúcho.

Esta é a segunda contratação confirmada pelo Colorado para a temporada, somando-se ao acerto com o meia Paulinho, ex-Vasco, anunciado também nesta sexta-feira. A direção colorada continua ativa no mercado e busca ainda um zagueiro, um lateral-esquerdo, um volante e um centroavante.