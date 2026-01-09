Internacional acerta a contratação de Paulinho Paula, ex-Vasco

Internacional acerta a contratação de Paulinho Paula, ex-VascoMeio-campista chega ao Internacional sem custos depois que seu contrato com o Vasco expirou no fim do ano passado
Volante se manifesta pela primeira vez como jogador do Internacional
Em sua chegada na capital gaúcha, Paulinho foi recebido por representantes do Internacional e sem a presença de torcedores. Na sequência, foi para as instalações do Colorado para realizar os exames médicos. Antes de deixar o Aeroporto Salgado Filho, o meio-campista comemorou o desfecho positivo com o clube e fez uma promessa.
“Muito feliz! Espero chegar para somar e ajudar a equipe. Muito trabalho, empenho e dedicação. É uma grande oportunidade”, ressaltou o jogador.|
Carreira do meio-campista
O volante iniciou sua trajetória no futebol nas categorias de base do Fluminense, depois se transferiu para o futebol europeu, mais especificamente teve passagens em Portugal, onde atuou por Sporting e Boavista. Em seguida, foi para a Arábia Saudita e no país jogou por Al-Shabab e Al-Fayha. Até que na metade de 2023 retornou ao Brasil para defender o Vasco, seu clube de coração.
No Cruz-Maltino, ele rapidamente se tornou titular e peça fundamental para a permanência da equipe carioca na elite do futebol brasileiro. Neste mesmo período também viveu um dos melhores momentos de sua carreira. No ano seguinte, ainda no Estadual, sofreu uma grave lesão ao romper o ligamento cruzado anterior do joelho direito. Pelo problema, Paulinho perdeu praticamente toda a temporada e jamais conseguiu retomar a melhor versão do seu futebol.