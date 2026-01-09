I9 x Vasco, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h45

Times se enfrentam pela terceira e última rodada do Grupo 12. O Cruz-Maltino depende apenas das próprias forças para se classificar

O Vasco enfrenta o I9, nesta sexta-feira (9), pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. O jogo é válido pela última rodada do Grupo 12. A bola rola às 19h30 (de Brasília), no estádio José Vessi, em Cravinhos. Velo Clube e Guanabara City jogam antes, às 17h15, no mesmo local. O Cruz-Maltino chega pressionado por vitória. Afinal de contas perdeu na rodada passada para o Guanabara City.

A Voz do Esporte está de prontidão para narrar o prélio, com uma equipe de altísssimo nivel. A saber: Christian Rafael na narração, Cleyton Santos nos comentários e David Silva nas reportagens.