Grêmio conversa com empresários de Weverton e incomoda o Palmeiras

Tricolor realizou consulta ao goleiro sem envolver o clube alviverde, que tem contrato com o jogador até o fim do ano / Crédito: Jogada 10

O Grêmio segue no mercado em busca de um goleiro. Nos últimos dias, o clube gaúcho voltou a conversar com o staff de Weverton. Entretanto, as negociações aconteceram com os empresários do jogador, sem envolver o Palmeiras, algo que deixou o clube paulista incomodado. Afinal, Weverton tem contrato com o Alviverde até o final do ano e se reapresentou normalmente para o início da temporada. Internamente, o Verdão avalia a conduta como indevida por ambas as partes, por tentar costurar uma contratação sem o seu envolvimento.