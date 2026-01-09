Grêmio conversa com empresários de Weverton e incomoda o Palmeiras

Grêmio conversa com empresários de Weverton e incomoda o PalmeirasTricolor realizou consulta ao goleiro sem envolver o clube alviverde, que tem contrato com o jogador até o fim do ano
O Grêmio segue no mercado em busca de um goleiro. Nos últimos dias, o clube gaúcho voltou a conversar com o staff de Weverton. Entretanto, as negociações aconteceram com os empresários do jogador, sem envolver o Palmeiras, algo que deixou o clube paulista incomodado.
Afinal, Weverton tem contrato com o Alviverde até o final do ano e se reapresentou normalmente para o início da temporada. Internamente, o Verdão avalia a conduta como indevida por ambas as partes, por tentar costurar uma contratação sem o seu envolvimento.
O Tricolor já havia procurado o goleiro no final do ano passado. Porém, as negociações não avançaram por conta dos valores solicitados pelo staff do jogador. Nos últimos, Weverton chegou a ser oferecido ao Bahia, mas as conversas não avançaram.
O Grêmio está no mercado em busca de uma unanimidade para o seu gol. No ano passado, o Tricolor alternou entre Volpi e Gabriel Grando em sua titularidade. Inclusive, o clube não descarta uma negociação do primeiro nome. Os gaúchos também chegaram a cogitar a contratação do goleiro Bento, do Al Nassr, mas o negócio não avançou pelo alto custo salarial.
