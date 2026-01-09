Grêmio, com um a menos, não resiste à pressão e cede empate ao Votuporanguense na Copinha

Grêmio, com um a menos, não resiste à pressão e cede empate ao Votuporanguense na CopinhaGaúchos e paulistas ficam no 1 a 1 Votuporanga-SP e asseguram classificação para a próxima fase do torneio
O Grêmio tropeçou diante do Votuporanguense pela terceira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na noite desta quinta-feira (8/1), a equipe gaúcha empatou por 1 a 1 com os donos da casa em Votuporanga-SP. Os visitantes saiu na frente com João Borne, e Matheus Milani deicou tudo igual para os paulistas no Estádio Doutor Plínio Marin.
Com o resultado, o Imortal termina a primeira fase na liderança da chave, com sete pontos no Grupo 2. O Votuporanguense também chega aos mesmos sete somados, mas fica em segundo lugar por conta do saldo de gols inferior. Ambos os clubes estão classificados e aguardam a definição do Grupo 1 para conhecer seus próximos adversários na segunda fase.
O jogo
O Grêmio abriu o placar aos 32 minutos de jogo. Após rebote dentro da área, João Borne apareceu bem para colocar os visitantes na frente. O Votuporanguense pressionou na maior parte da etapa e criou oportunidades, mas o time gaúcho foi para o intervalo com a vantagem mínima.
Na volta, João Borne chegou a balançar a rede novamente aos nove minutos, mas a arbitragem anulou o lance por considerar impedimento. Aos 25′, o Grêmio perdeu Higor, expulso após receber o segundo cartão amarelo. Logo no minuto seguinte, Matheus Milani aproveitou cruzamento e desviou de cabeça para empatar. a partir daí, as equipes pecaram no aspecto ofensivo, e o placar se manteve com a igualdade até o fim.
