Globo estuda o nome de Luciele Di Camargo para projeto inédito para Copa do Mundo

Esposa de Denílson, comentarista da casa, poderá retornar à emissora após duas décadas para uma função especial extracampo

A proposta em discussão prevê que Luciele acompanhe e mostre a rotina das esposas de jogadores da Seleção Brasileira. A ideia inclui tanto atletas que defendem o Brasil atualmente quanto ex-jogadores campeões do mundo em outras edições, com nomes de apelo.

Luciele Di Camargo negocia uma possível participação extracampo na cobertura da Copa do Mundo 2026 pela TV Globo — entre junho e julho. Esposa do ex-jogador Denílson , comentarista da emissora, a irmã de Zezé Di Camargo poderá liderar um projeto inédito do canal voltado aos bastidores do futebol e à convivência fora de campo durante o Mundial.

O projeto dialoga diretamente com a própria trajetória de Luciele, que, como mencionado, casou-se com Denílson. Desde a união em 2010, ela adotou uma vida mais discreta e com foco na família, mas sempre envolvida em compromissos de esposas de jogadores.

Globo se inspira em formato antigo

A emissora já apostou em um formato semelhante em 2018 com Glenda Kozlowski na apresentação. A comunicadora comandou o programa especial ‘As Matrioskas’, que acompanhou mãe de jogadores da Seleção durante a Copa do Mundo.

Caso o acordo se concretize, Lucieli retornará à TV aberta após um hiato de 16 anos, mas pela primeira vez como apresentadora. Ela construiu carreira como atriz antes de se afastas da telinha, com trabalhos em novelas como Páginas da Vida, exibida no canal em 2006, e Bela, A Feia, da Record, em 2010.

Além da dramaturgia, Luciele participou da primeira edição do reality show A Fazenda, em 2009, na Record. Ela deixou o programa como a sexta eliminada e protagonizou um embate marcante com Theo Becker, apontado como vilão daquela edição.