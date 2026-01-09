Gabriel Brazão não garante permanência no Santos após interesse do Flamengo

Em entrevista coletiva, goleiro do Peixe deixou a decisão para uma possível transferência nas mãos da diretoria e revelou desejo de ficar / Crédito: Jogada 10

Em meio ao interesse do Flamengo, o goleiro Gabriel Brazão não cravou permanência no Santos para esta temporada. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (9), o goleiro avisou que deixou o assunto com a diretoria, mas reiterou o desejo de permanecer no clube.

“É uma resposta difícil. Não depende de mim. Depende do que vai acontecer nos próximos dias. Deixo para o clube a minha decisão. Estou muito feliz aqui. Falo que não é dinheiro que vai mudar meu pensamento, mas o propósito. Deus me colocou aqui em um momento difícil, que pensei em parar de jogar. Vou sempre estar orando para ter o discernimento de Deus. Venho construindo uma história muito bonita aqui e é meu desejo ficar”, disse o arqueiro. LEIA MAIS: Santos negocia a contratação de Michael, do Flamengo Em busca de um goleiro para a temporada, o Flamengo foi com tudo para cima de Gabriel Brazão, plano A para substituir Matheus Cunha, que acertou com o Cruzeiro. Aliás, o goleiro, contudo, sabe das dificuldades financeiras do Peixe, porém deseja fazer história pelo Alvinegro praiano. “Sempre tive uma relação muito boa com Alexandre Mattos, presidente Marcelo, Marcelinho. Sempre que surge algo eu falo que se for bom para o clube, necessário, beleza. Se não for interessante, eu estou muito feliz. Sempre deixo nas mãos do clube. Santos me abriu as portas quando precisava, tendo gratidão e quero fazer história. Para isso temos que conquistar títulos e é o que almejo”.

Goleiro do Santos revela sonho de disputar uma Copa do Mundo Assim, diante do interesse do Rubro-Negro, o Santos avisou que não pretende negociar o seu goleiro titular. Por outro lado, o Flamengo tem negociações abertas pelo arqueiro Andrew, do Gil Vicente, de Portugal. Gabriel Brazão destacou ainda o sonho de disputar uma Copa do Mundo. Ele indicou que está preparado caso surja uma oportunidade ainda para 2026. “Acho que, primeiro, meu trabalho tem que ser bem feito no clube. Pensamento é fazer um grande jogo amanhã, um grande Paulista, um grande Brasileiro. Se a oportunidade aparecer, estarei preparado. Meu foco é o Novorizontino e espero que façamos uma grande partida”.

O goleiro afirmou ainda que a concorrência por títulos é grande. Afinal, há times com planejamento mais consolidado, casos do próprio Flamengo e do Palmeiras. “Sabemos que os clubes que você falou vem prevalecendo no futebol brasileiro. Esse ano temos uma base muito sólida. Permaneceram vários jogadores, nosso treinador. Sabemos a filosofia, o que vem sendo feito. Temos que entrar para disputar título em todas as competições. É pouco entrar para competir jogando no Santos. Temos que almejar ser campeão. Essa permanência junto com a comissão é importante para conquistar títulos”, declarou. Brazão destaca pré-temporada com Vojvoda Por fim, o jogador revelou como foi a pré-temporada com o técnico Juan Pablo Vojvoda.