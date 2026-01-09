Frankfurt e Dortmund ficam no empate eletrizante no Alemão

Frankfurt e Dortmund ficam no empate eletrizante no AlemãoClássico no Deutsche Bank Park termina em 3 a 3, na abertura da 16ª rodada, com direito a dois gols nos acréscimos da partida
Eintracht Frankfurt e Borussia Dortmund protagonizaram um grande clássico na partida de abertura da 16ª rodada do Campeonato Alemão 2025/26, que terminou empatado em 3 a 3 nesta sexta-feira (9). O confronto foi equilibrado do início ao fim e correspondeu à expectativa criada em torno do duelo no Deutsche Bank Park. Can Uzun, de pênalti, Younes Ebnoutalib e Mahmoud Dahoud balançaram a rede para os donos da casa, enquanto Maximilian Beier, Feliz Nmecha e Carney Chukwuemeka, no apagar das luzes, garantiram o empate dos aurinegros.
Com o resultado, o Eintracht Frankfurt chega aos 26 pontos, enquanto o vice-líder Dortmund soma 33. No entanto, o Borussia ainda pode ver o Bayern ampliar a vantagem na liderança para 11 pontos caso os bávaros vençam o Wolfsburg no encerramento desta rodada, em Munique.
O jogo
O Borussia saiu na frente logo aos 10 minutos, quando Max Beier aproveitou passe de Ryerson para abrir o placar. A reação do Frankfurt veio ainda no primeiro tempo. Uzun converteu cobrança de pênalti aos 22 minutos e deixou tudo igual.
Os gols voltaram a sair apenas na etapa final, já com Fábio Silva em campo, após entrar aos 21 minutos. Dois minutos depois, Felix Nmecha recolocou o Dortmund em vantagem, mas a resposta foi rápida. Aos 26, Younes Ebnoutalib marcou e fez o 2 a 2.
Nos acréscimos, o jogo ganhou contornos dramáticos. Aos 47, Mahmoud Dahoud balançou a rede e levou a torcida do Eintracht à euforia, dando a impressão de que a vitória estava garantida. No entanto, já no apagar das luzes, Carney Chukwuemeka marcou e decretou o empate.
Neuer Versuch, Schlussphase zu wild: Borussia führt zweimal, muss dann in der Nachspielzeit den Rückstand schlucken – und darf doch noch mit einem Zähler nach Hause fahren. Achterbahn im Waldstadion. #SGEBVB pic.twitter.com/TBMJexMbV4
— Borussia Dortmund (@BVB) January 9, 2026
Jogos da 16ª rodada do Campeonato Alemão
Sexta-feira (9/1)
Eintracht Frankfurt 3×3 Borussia Dortmund
Sábado (10/1)
Heidenheim x Colônia – 11h30
Werder Bremen x Hoffenheim – Adiado
St. Pauli x RB Leipzig – Adiado
Freiburg x Hamburgo – 11h30
Union Berlin x Mainz 05 – 11h30
Leverkusen x Stuttgart – 14h30
Domingo (11/1)
Monchengladbach x Augsburg – 11h30
Bayern de Munique x Wolfsburg – 13h30
*Horários de Brasília.