Francana x Cruzeiro, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h45

Com seis pontos e já classificados, times brigam pela liderança da chave

Francana e Cruzeiro se enfrentam nesta sexta-feira (9), às 21h30, em Franca, pela terceira rodada do Grupo 13 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. As duas equipes, com seis pontos, estão classificadas. O prélio, então, definirá quem avança em primeiro. Neste sentido, a Raposa tem a vantagem do empate.

A Voz do Esporte não marca bobeira e transmite, ao vivo, as emoções da peleja, a partir de 20h45. Pedro Casagrande comanda a narração. Adélio Guimarães abrilhanta o evento com seus comentários. Gabo Ferreira, sempre atento, reporta os detalhes deste match.