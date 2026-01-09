Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fora dos planos do Vasco, Sforza está na mira do San Lorenzo

Clube argentino tem o aval do jogador e agora negocia com o Cruz-Maltino o empréstimo do volante
Fora dos planos do Vasco, o volante Sforza está na mira do San Lorenzo, da Argentina. O clube já tem o aval do jogador e agora negocia com o Cruz-Maltino a transferência por empréstimo. No ano passado, o argentino foi emprestado ao Juventude, mas não conseguiu se firmar.

O Vasco contratou Sforza em fevereiro de 2024 por 5 milhões de dólares (R$ 24,8 milhões na cotação da época) junto ao Newell’s Old Boys, da Argentina. Em seu país, o volante tem bastante prestígio, somando convocações para as seleções de base. No entanto, pelo Cruz-Maltino não conseguiu se destacar. Dessa forma, o clube pretende negociar o jogador com o intuito de recuperar o investimento.

Sforza tem contrato com o Vasco até o final de 2028. Além do San Lorenzo, o Newell’s Old Boys também demonstrou interesse no volante, porém as conversas não evoluíram. O volante defendeu o Cruz-Maltino em 44 jogos, marcou um gol e deu uma assistência.

