Fora dos planos do Vasco, Sforza está na mira do San Lorenzo

Clube argentino tem o aval do jogador e agora negocia com o Cruz-Maltino o empréstimo do volante

Fora dos planos do Vasco , o volante Sforza está na mira do San Lorenzo, da Argentina. O clube já tem o aval do jogador e agora negocia com o Cruz-Maltino a transferência por empréstimo. No ano passado, o argentino foi emprestado ao Juventude, mas não conseguiu se firmar.

O Vasco contratou Sforza em fevereiro de 2024 por 5 milhões de dólares (R$ 24,8 milhões na cotação da época) junto ao Newell’s Old Boys, da Argentina. Em seu país, o volante tem bastante prestígio, somando convocações para as seleções de base. No entanto, pelo Cruz-Maltino não conseguiu se destacar. Dessa forma, o clube pretende negociar o jogador com o intuito de recuperar o investimento.

Sforza tem contrato com o Vasco até o final de 2028. Além do San Lorenzo, o Newell’s Old Boys também demonstrou interesse no volante, porém as conversas não evoluíram. O volante defendeu o Cruz-Maltino em 44 jogos, marcou um gol e deu uma assistência.

