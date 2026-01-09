Flamengo supera concorrência do Botafogo e encaminha contratação de Andrew

Flamengo supera concorrência do Botafogo e encaminha contratação de AndrewRubro-Negro tem acordo com o goleiro do Gil Vicente
O Flamengo se aproximou de um acordo pela contratação de Andrew. O Rubro-Negro venceu a concorrência do Botafogo, deu chapéu no rival, e encaminhou um acerto com o goleiro, de acordo com o jornal português “Mais Futebol”. Contudo, ainda resta definir quando o jogador desembarcará no Rio de Janeiro.
Andrew tem contrato com o Gil Vicente até junho de 2026 e não vai renovar o contrato. Dessa forma, o goleiro pode assinar pré-contrato nesta janela de transferências. Por um lado, o clube português deseja liberá-lo apenas no fim do vínculo. Do outro, no entanto, o Rubro-Negro quer de imediato, já que não tem reposição para Rossi.
O técnico Filipe Luís deseja ter pelo menos “dois titulares” por posição. Recentemente, o Flamengo perdeu Matheus Cunha para o Cruzeiro. Assim, Rossi ficou sem reposição. Dessa forma, o Rubro-Negro entrou na briga com o Botafogo por Andrew. Pesou contra o Alvinegro justamente a dificuldade. Afinal, eles contam com Neto e Léo Linck, além de Raul e Loor.
O Gil Vicente tenta manter Andrew até o meio do ano. O Flamengo, no entanto, está disposto a pagar uma quantia e deixar parte dos direitos econômicos com o clube português. Essa oferta agradou a direção gilista. Há otimismo pela chegada do goleiro ainda no início deste ano. Em 2026, o Flamengo disputará Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Carioca, Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores.
