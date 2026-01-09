Flamengo supera concorrência do Botafogo e encaminha contratação de Andrew

O Flamengo se aproximou de um acordo pela contratação de Andrew. O Rubro-Negro venceu a concorrência do Botafogo, deu chapéu no rival, e encaminhou um acerto com o goleiro, de acordo com o jornal português “Mais Futebol”. Contudo, ainda resta definir quando o jogador desembarcará no Rio de Janeiro.

Andrew tem contrato com o Gil Vicente até junho de 2026 e não vai renovar o contrato. Dessa forma, o goleiro pode assinar pré-contrato nesta janela de transferências. Por um lado, o clube português deseja liberá-lo apenas no fim do vínculo. Do outro, no entanto, o Rubro-Negro quer de imediato, já que não tem reposição para Rossi.