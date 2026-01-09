Flamengo perto de vender Victor Hugo ao Atlético-MG

Flamengo perto de vender Victor Hugo ao Atlético-MGVolante de 21 anos estava cedido ao Santos por empréstimo até o fim de julho; no entanto, jogador vai para o Galo por R$ 13,4 milhões
Flamengo e Atlético-MG chegaram a um acordo pela negociação do volante Victor Hugo, de 21 anos. O jogador, emprestado ao Santos até julho deste ano, não seguirá no Peixe, transferindo-se em breve rumo ao Galo.
Segundo informações do “ge” desta sexta-feira (9/1), Victor Hugo ainda renderá dinheiro ao time santista. Afinal, a equipe receberá 10% da transação por uma taxa de vitrine. O valor total é de 2,5 milhões de dólares (R$ 13,4 milhões no câmbio atual) por 50% dos direitos econômicos do jogador. Assim, o Santos ficará com R$ 1,34 milhões. O resto da porcentagem do jovem seguirá com o clube rubro-negro.
O Peixe, aliás, tinha preferência de compra, o que significa que o Flamengo precisava avisar aos santistas sobre a proposta do Atlético. No entanto, não houve desejo em contar com o atleta, que tinha vínculo de empréstimo até 31 de julho. Na Vila Belmiro, realizou somente nove partidas, sem participar de gols.
Dessa forma, restam apenas detalhes para a assinatura do contrato e confirmação da transferência rumo ao Atlético. Lá, ele reencontrará o técnico Jorge Sampaoli, com quem atuou em 2023, no próprio Flamengo. Victor Hugo, aliás, seguia treinando no Santos, que se reapresentou no dia 2 de janeiro. Na negociação, Gabriel Menino acertou com o Peixe por empréstimo.