Flamengo perto de vender Victor Hugo ao Atlético-MG

Volante de 21 anos estava cedido ao Santos por empréstimo até o fim de julho; no entanto, jogador vai para o Galo por R$ 13,4 milhões / Crédito: Jogada 10

Flamengo e Atlético-MG chegaram a um acordo pela negociação do volante Victor Hugo, de 21 anos. O jogador, emprestado ao Santos até julho deste ano, não seguirá no Peixe, transferindo-se em breve rumo ao Galo. Segundo informações do “ge” desta sexta-feira (9/1), Victor Hugo ainda renderá dinheiro ao time santista. Afinal, a equipe receberá 10% da transação por uma taxa de vitrine. O valor total é de 2,5 milhões de dólares (R$ 13,4 milhões no câmbio atual) por 50% dos direitos econômicos do jogador. Assim, o Santos ficará com R$ 1,34 milhões. O resto da porcentagem do jovem seguirá com o clube rubro-negro.