Família do cantor Leonardo esconde totem de Neymar em visita de Bruna Marquezine

Filha do músico revela que decoração de festa precisou sair de cena durante visita da atriz à Fazenda Talismã
A influenciadora Jéssica Beatriz Costa, filha do cantor Leonardo, revelou uma situação inusitada e curiosa nos bastidores da Fazenda Talismã. A família precisou esconder uma espécie de totem em tamanho real de Neymar para receber a atriz Bruna Marquezine durante uma visita ao local. O cantor Matheus Vargas, irmão de Jéssica, relembrou o episódio e trouxe a história à tona durante a festa de celebração de seus 28 anos, realizada nesta quinta-feira.

O objeto de papelão integrava a decoração do aniversário de Noah, filho de Jéssica, que escolheu “futebol” como tema da comemoração no ano passado. A organização da festa retirou a imagem do jogador do ambiente justamente devido à presença da atriz, que viveu um longo relacionamento de idas e vindas com o craque. Na ocasião, Bruna acompanhava o então namorado, João Guilherme, pois a família celebraria o aniversário do ator no dia seguinte à festa de Noah.

Vídeo mostra totem de Neymar

Jéssica publicou um vídeo nas redes sociais que registra o momento de descontração da família ao esconder o totem com o rosto de Neymar. Nas imagens, Matheus Vargas ri da situação e pede para mostrar onde guardaram o boneco.

“Mostra aí, Carol. Aniversário do Noah, e qual é o tema? Ê, meninão”, brinca o cantor na gravação.

O namoro entre Marquezine e João Guilherme, no entanto, não durou muito tempo após essa visita. O casal encerrou o relacionamento em fevereiro de 2025, pouco depois da estadia na fazenda. Na época, os atores comunicaram que decidiram seguir caminhos separados de forma amigável.

Hoje, a atriz vive um novo romance com o cantor internacional Shawn Mendes.

