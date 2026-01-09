Ex-zagueiro da seleção da Argentina vai à praia com a família e quase morre afogado

Ex-zagueiro da seleção da Argentina vai à praia com a família e quase morre afogadoEx-zagueiro da Seleção da Argentina, Martín Demichelis estava em momento de descanso com a família quando viveu situação tensa
Ex-treinador do River Plate, Martín Demichelis foi à praia em Punta del Este, no Uruguai, com a família. Contudo, o que era para ser um dia de diversão e folga se transformou em momentos de terror. A informação inicialmente partiu do jornal “Notícias Argentinas”, e o caso aconteceu no dia 31 de dezembro. Ele precisou de ajuda de profissionais que estavam de folga para evitar o pior.
A família do ex-atleta estava na praia de Laguna Escondida e saiu para dar um mergulho no mar, todos juntos. Contudo, não conseguiram mais sair. O treinador estava com um de seus três filhos, Bastian, e uma sobrinha, Camila. Eles foram carregados pela correnteza e precisaram ser ajudados pelos salva-vidas.
O “Lago Escondido” é uma área proibida para banho devido às fortes correntes, por se tratar de mar aberto. O ex-atleta deu sorte, afinal, no local não havia postos de salva-vidas, mas dois profissionais de folga perceberam a situação e correram para prestar auxílio.
Relembre a carreira
Demichelis iniciou a carreira no River Plate. Com destaque, o zagueiro foi vendido para o Bayern de Munique e ficou na Alemanha por oito temporadas. O sucesso lhe rendeu uma vaga na Seleção Argentina, onde jogou ao lado de Messi. Ele também passou por Manchester City e Espanyol e encerrou a carreira no Málaga, em 2017.
Após pendurar as chuteiras, ele partiu para a carreira de treinador de futebol. Assim, o ex-zagueiro iniciou na base do River Plate. Em 2024, transferiu-se para o Monterrey e saiu em 2025. Até agora, está sem clube.
Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidadeAceitar