Ex-zagueiro da seleção da Argentina vai à praia com a família e quase morre afogado

Ex-zagueiro da Seleção da Argentina, Martín Demichelis estava em momento de descanso com a família quando viveu situação tensa / Crédito: Jogada 10

Ex-treinador do River Plate, Martín Demichelis foi à praia em Punta del Este, no Uruguai, com a família. Contudo, o que era para ser um dia de diversão e folga se transformou em momentos de terror. A informação inicialmente partiu do jornal “Notícias Argentinas”, e o caso aconteceu no dia 31 de dezembro. Ele precisou de ajuda de profissionais que estavam de folga para evitar o pior. A família do ex-atleta estava na praia de Laguna Escondida e saiu para dar um mergulho no mar, todos juntos. Contudo, não conseguiram mais sair. O treinador estava com um de seus três filhos, Bastian, e uma sobrinha, Camila. Eles foram carregados pela correnteza e precisaram ser ajudados pelos salva-vidas.