Ex-jogador critica jornalista após fala sobre o Botafogo: “Campeão dando calote”Fala de Gabriel Simões ocorreu após o transfer ban dado ao Botafogo por causa da dívida por Thiago Almada
Ex-jogador do Botafogo, Rafael criticou as falas do jornalista Gabriel Simões, da CazéTV. O comunicador, durante um programa, disse que o Glorioso foi campeão brasileiro e da Copa Libertadores “dando calote”. O comentário ocorreu por causa da dívida do clube carioca com o Atlanta United, dos Estados Unidos, na compra de Thiago Almada, o que provocou a punição com transfer ban.
“O Botafogo foi o campeão brasileiro e da Libertadores dando calote nos outros. A gente vai normalizar essa p* até quando? Car**! Você monta um time, é campeão e não paga ninguém. Que p…. é essa, cara? Por isso que o fair play financeiro precisa existir, mano. Primeiro, para proteger os clubes, para o Botafogo não definhar como parece estar definhando agora. E, segundo, para um mínimo de lisura no campeonato. Não é justo você ser campeão com um cara que você não pagou”, disse Simões.
Contudo, em uma publicação no Instagram, Rafael respondeu de maneira, inclusive, grosseira. Curiosamente, eles trabalharam juntos na CazéTV. “Quem tem boca fala a m* que quer, essa é a verdade. Menosprezar o feito dos outros é o forte dele pelo pouco que conheci”, concluiu.
Irmão também faz críticas
Rafael se aposentou do futebol logo após os títulos do Botafogo, em 2024. O irmão dele, aliás, também foi contra as declarações. Curiosamente, eles foram formados na base do Fluminense. Contudo, são torcedores do Glorioso.
“Bom, ele falou, continuou falando que foram 6 meses do Almada e no final falou que o Botafogo foi campeão dando calote. Ele citou os outros clubes também? Normalizar essa declaração também é loucura, né?. Se o Botafogo está sendo punido não tem o que normalizar sobre isso no futebol. O Cuiabá já recebeu? Se for falar tantos outros clubes. Queria entender o porque ele citou o Botafogo. Dor de cotovelo? Não sei. Mas falar que uma instituição foi campeã brasileira e da Libertadores dando calote é desmerecer demais o trabalho de um clube inteiro”, disse Fábio.
Negociação
O Botafogo informou que negocia com o Atlanta United para o pagamento da dívida de 21 milhões de dólares (R$ 112 milhões) e, assim, derrubar o transfer ban.
