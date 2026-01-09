Ex-jogador critica jornalista após fala sobre o Botafogo: “Campeão dando calote”

“O Botafogo foi o campeão brasileiro e da Libertadores dando calote nos outros. A gente vai normalizar essa p* até quando? Car**! Você monta um time, é campeão e não paga ninguém. Que p…. é essa, cara? Por isso que o fair play financeiro precisa existir, mano. Primeiro, para proteger os clubes, para o Botafogo não definhar como parece estar definhando agora. E, segundo, para um mínimo de lisura no campeonato. Não é justo você ser campeão com um cara que você não pagou”, disse Simões.

Ex-jogador do Botafogo, Rafael criticou as falas do jornalista Gabriel Simões, da CazéTV. O comunicador, durante um programa, disse que o Glorioso foi campeão brasileiro e da Copa Libertadores “dando calote”. O comentário ocorreu por causa da dívida do clube carioca com o Atlanta United, dos Estados Unidos, na compra de Thiago Almada, o que provocou a punição com transfer ban.

Contudo, em uma publicação no Instagram, Rafael respondeu de maneira, inclusive, grosseira. Curiosamente, eles trabalharam juntos na CazéTV. “Quem tem boca fala a m* que quer, essa é a verdade. Menosprezar o feito dos outros é o forte dele pelo pouco que conheci”, concluiu.

Irmão também faz críticas

Rafael se aposentou do futebol logo após os títulos do Botafogo, em 2024. O irmão dele, aliás, também foi contra as declarações. Curiosamente, eles foram formados na base do Fluminense. Contudo, são torcedores do Glorioso.

“Bom, ele falou, continuou falando que foram 6 meses do Almada e no final falou que o Botafogo foi campeão dando calote. Ele citou os outros clubes também? Normalizar essa declaração também é loucura, né?. Se o Botafogo está sendo punido não tem o que normalizar sobre isso no futebol. O Cuiabá já recebeu? Se for falar tantos outros clubes. Queria entender o porque ele citou o Botafogo. Dor de cotovelo? Não sei. Mas falar que uma instituição foi campeã brasileira e da Libertadores dando calote é desmerecer demais o trabalho de um clube inteiro”, disse Fábio.

Negociação

O Botafogo informou que negocia com o Atlanta United para o pagamento da dívida de 21 milhões de dólares (R$ 112 milhões) e, assim, derrubar o transfer ban.