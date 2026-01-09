Despedida pronta: pai de Gerson revela vídeo do Zenit antes de anúncio do Cruzeiro

Pai e empresário do meia expôs o conteúdo antes mesmo da confirmação do acordo por parte de Pedro Lourenço, dono da SAF mineira; vídeo / Crédito: Jogada 10

O acordo que levou Gerson do Zenit ao Cruzeiro já estava selado antes mesmo de qualquer informação mais detalhada sobre a maior contratação da história do futebol brasileiro. Conduzida ao longo de reuniões na Toca da Raposa, a concretização ganhou os primeiros contornos públicos quando Marcão, pai do meia, expôs um vídeo dos bastidores das tratativas.

Dentro do carro, após encontros com dirigentes do Cruzeiro, Marcão não escondeu a confiança no negócio fechado — horas antes de Pedro Lourenço confirmar o acordo. Em tom descontraído, passou a dar indícios e compartilhar sinais claros do desfecho, incluindo o vídeo de despedida preparado pelo clube russo. Marcão também brincou sobre o número da camisa do filho no clube, que sabe-se agora que será o 97, e falou da adaptação às cores da Raposa. Na sequência, exibiu o vídeo completo da despedida do meia na breve passagem pelo futebol russo.

“Fizeram um esforço muito grande para que tudo se resolvesse. Isso merece respeito. O Zenit também conduziu tudo de forma correta. Agora é seguir em frente”, disse Marcão à reportagem antes de exibir o vídeo. Gerson volta ao Brasil O meia deixou o Flamengo, seu clube de coração, em julho de 2025 para atuar no futebol russo, com contrato até junho de 2030. À época, o Zenit desembolsou cerca de 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões) para tê-lo no plantel. Menos de um ano depois, o meio-campista volta ao futebol brasileiro como protagonista de uma das maiores negociações da história do país. O Cruzeiro ajustou os últimos detalhes, avançou nas tratativas e fechou a compra junto ao clube russo.