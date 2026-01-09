Cruzeiro x Pouso Alegre: onde assistir, escalações e arbitragem

Cruzeiro e Pouso Alegre se encontram neste sábado, às 18h30 (de Brasília), no Mineirão, na estreia das equipes no Campeonato Mineiro

O Campeonato Mineiro começa neste sábado para Cruzeiro e Pouso Alegre, em partida no Mineirão, às 18h30 (de Brasília), em Belo Horizonte. A torcida da Raposa, aliás, está animada e, até a tarde desta sexta-feira (9), mais de 25 mil apaixonados já tinham garantido acesso ao estádio. Vale ressaltar, aliás, que o time celeste não conquista o estadual desde 2020.

O jogo será transmitido pelo SporTV e pelo Premiere.

Como chega o Cruzeiro

Em relação aos outros times do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro foi o último a entrar de férias. Afinal, após o Campeonato Brasileiro, a Raposa ainda disputou dois jogos pelas semifinais da Copa do Brasil.

Assim, o técnico Tite colocará em campo um time bastante mesclado, sobretudo com jovens atletas. A maior parte do time titular, por exemplo, ficará apenas para o Campeonato Brasileiro, na estreia contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos.

Como chega o Pouso Alegre

O Pousão chega a Belo Horizonte com força total para a estreia do Campeonato Mineiro. O jogo, afinal, marca o reencontro entre Danilo e Tite. A dupla fez história no Corinthians e agora se encontram em outra situação.