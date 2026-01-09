Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cruzeiro x Pouso Alegre: onde assistir, escalações e arbitragem

Cruzeiro e Pouso Alegre se encontram neste sábado, às 18h30 (de Brasília), no Mineirão, na estreia das equipes no Campeonato Mineiro
O Campeonato Mineiro começa neste sábado para Cruzeiro e Pouso Alegre, em partida no Mineirão, às 18h30 (de Brasília), em Belo Horizonte. A torcida da Raposa, aliás, está animada e, até a tarde desta sexta-feira (9), mais de 25 mil apaixonados já tinham garantido acesso ao estádio. Vale ressaltar, aliás, que o time celeste não conquista o estadual desde 2020.

Onde assistir

O jogo será transmitido pelo SporTV e pelo Premiere.

Como chega o Cruzeiro

Em relação aos outros times do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro foi o último a entrar de férias. Afinal, após o Campeonato Brasileiro, a Raposa ainda disputou dois jogos pelas semifinais da Copa do Brasil.

Assim, o técnico Tite colocará em campo um time bastante mesclado, sobretudo com jovens atletas. A maior parte do time titular, por exemplo, ficará apenas para o Campeonato Brasileiro, na estreia contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos.

Como chega o Pouso Alegre

O Pousão chega a Belo Horizonte com força total para a estreia do Campeonato Mineiro. O jogo, afinal, marca o reencontro entre Danilo e Tite. A dupla fez história no Corinthians e agora se encontram em outra situação.

“Foram muitos anos de convivência com o Tite, aprendi muito com ele no dia a dia. Conquistamos diversos títulos juntos, então será um reencontro muito especial agora, com ambos na beira do campo”, destaca Danilo.

O ex-jogador foi meia do Timão no time Campeão Mundial em 2012. Ele poderá contar com o lateral-esquerdo Matheus Nunes, o zagueiro Xandão, os meias Alexandre Pena e Pedro Arthur, além dos atacantes De Paula e Nathan Palafoz.

CRUZEIRO X POUSO ALEGRE
Campeonato Mineiro – 1ª rodada
Data e horário: 10/1/2026 (sábado), às 18h30 (de Brasília)
Local: Estádio Mineirão, Belo Horizonte (MG)
Cruzeiro: Cássio; Kauã Moraes, Jonathan Jesus, João Marcelo e Kauã Prates; Walace, Matheus Henrique e Rodriguinho; Kaique Kenji, Rayan Lelis e Chico da Costa. Técnico: Tite.
Pouso Alegre: Thiago Brava; Da Silva, Victor Oliveira, Vitão e Enzo; Thomas Augustin, Ítalo Henrique, Gabriel Tota e Bruno Oliveira; De Paula e Ricardo Bueno. Técnico: Danilo Andrade.
Árbitro: Murilo Francisco Misson Júnior
Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Ricardo Junio de Souza

