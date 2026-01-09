Cruzeiro renova com Kaio Jorge até 2030, afasta Flamengo e prepara festa no Mineirão

Cruzeiro renova com Kaio Jorge até 2030, afasta Flamengo e prepara festa no MineirãoDiretoria celeste acerta valorização salarial, recusa propostas milionárias do rival e planeja anúncio no telão antes da estreia no Estadual
O Cruzeiro garantiu a permanência de um de seus principais destaques e frustrou definitivamente os planos do Flamengo. A diretoria celeste acertou a renovação contratual do atacante Kaio Jorge até o fim de 2030. O clube preparou o anúncio oficial para este sábado (10), às 18h30, momento em que exibirá a novidade no telão do Mineirão antes da estreia na temporada contra o Pouso Alegre.
O novo acordo surge como uma resposta contundente às investidas recentes do Rubro-Negro. Segundo informações da “Rádio Itatiaia”, o agente do jogador, Carlos Neto, esteve na Toca da Raposa II nesta quinta-feira (8) e discutiu a valorização salarial do atleta com a alta cúpula mineira. O dono da SAF, Pedro Lourenço, já havia bancado a permanência do jogador publicamente:
“Kaio Jorge é do Cruzeiro. Não tem proposta. Kaio Jorge continua aqui”.
Ofertas recusadas pelo Cruzeiro
A equipe carioca tentou tirar o atacante de Belo Horizonte com duas ofertas pesadas. O Flamengo ofereceu inicialmente 30 milhões de euros (R$ 188 milhões) em 28 de dezembro. Posteriormente, o clube da Gávea apresentou uma proposta de 24 milhões de euros (R$ 152 milhões) mais a cessão de Everton Cebolinha. O Cruzeiro recusou prontamente ambas as tentativas.
Apesar da festa prevista para o telão, o torcedor provavelmente não verá Kaio Jorge em campo neste fim de semana. O técnico Tite optou por utilizar uma equipe alternativa neste início de Campeonato Mineiro, o que deve deixar o camisa 9 fora da relação para o jogo.