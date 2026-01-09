Cruzeiro renova com Kaio Jorge até 2030, afasta Flamengo e prepara festa no Mineirão

O Cruzeiro garantiu a permanência de um de seus principais destaques e frustrou definitivamente os planos do Flamengo. A diretoria celeste acertou a renovação contratual do atacante Kaio Jorge até o fim de 2030. O clube preparou o anúncio oficial para este sábado (10), às 18h30, momento em que exibirá a novidade no telão do Mineirão antes da estreia na temporada contra o Pouso Alegre.

O novo acordo surge como uma resposta contundente às investidas recentes do Rubro-Negro. Segundo informações da “Rádio Itatiaia”, o agente do jogador, Carlos Neto, esteve na Toca da Raposa II nesta quinta-feira (8) e discutiu a valorização salarial do atleta com a alta cúpula mineira. O dono da SAF, Pedro Lourenço, já havia bancado a permanência do jogador publicamente: