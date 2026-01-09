Cruzeiro passa pela Francana e termina em 1º no seu grupo da Copinha

Cruzeiro passa pela Francana e termina em 1º no seu grupo da CopinhaEm jogo equilibrado, Raposa faz 1 a 0 fora de casa e fecha a fase de grupos com campanha 100%. Na fase 2, encara o Meia Noite
Na noite desta sexta-feira, 9/1, pelo Grupo 13 da Copinha São Paulo, o Cruzeiro venceu, portanto, o dono da casa, a Francana, por 1 a 0. O gol foi marcado por João Cervi. A partida rolou no estádio Lancha Filho, em Franca. Colocou frente a frente duas equipes já classificadas para a segunda fase e serviu apenas para definir o líder do grupo. O Cruzeiro foi melhor no primeiro tempo, enquanto, na etapa final, o duelo se mostrou mais equilibrado. Ao fim, o resultado fez justiça ao melhor time, embora, ainda assim, a torcida local tenha saído satisfeita, já que a Francana, além da classificação, fez um bom jogo que contou coma presença de 5.179 pessoas no Lanchão.
Com o resultado, a Raposa terminou na primeira colocação, com nove pontos, e, na sequência da competição, terá pela frente o Meia Noite. Por outro lado, a Francana enfrentará um adversário complicado: a Ponte Preta. Já os eliminados do grupo foram Barra-SC e Patos-PB. Na preliminar, o Barra venceu por 2 a 1 e conquistou seus primeiros três pontos. Assim, o Patos terminou na última colocação, com zero ponto.
Como foi a vitória do Cruzeiro
No primeiro tempo, o Cruzeiro fez valer sua superioridade técnica para dominar e criar boas chances. Além disso, defensivamente, conseguiu anular as investidas do rival, que praticamente não assustou o goleiro Vitor Lamounier. Nesse contexto, o destaque foi Gustavo Zago, atuando pela direita, que criou duas ótimas jogadas. Uma delas, aos 20 minutos, o cruzamento que resultou no gol de João Cervi. Posteriormente, o próprio Zago chegou a balançar as redes aos 32, após cruzamento do lateral-direito Ivanilson. Contudo, o lance foi anulado por impedimento.
No segundo tempo, a Francana, apoiada pela torcida, passou a ser mais perigosa no ataque. Mas os chutes na direção no gol encontraram Vitor Lamounier bem colocado ou a zaga rechaçando, principalmente João Cervi, o zagueiro-artilheiro. Por outro lado, o Cruzeiro conseguiu chegar em alguns momentos. Mas sem conseguir voltar a movimentar o placar. Enfim, com o 1 a 0, a Raposa segue 100% e sonhando com voos mais altos.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.