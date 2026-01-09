Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cruzeiro descarta zagueiro, nega interesse em Cebolinha e abre o jogo sobre Matheus Pereira

Raposa não deve mais buscar um defensor no mercado. Meia tem contrato com o clube somente até junho deste ano
O Cruzeiro não deve movimentar mais o mercado de transferências após a contratação de Gerson. De acordo com o vice-presidente do Cabuloso, Pedro Junio, o clube deve parar no meia e no atacante Chico da Costa. Assim, um novo zagueiro para complementar o elenco não deve chegar à Toca da Raposa neste momento.

Assim, o técnico Tite terá as mesmas opções que Leonardo Jardim possuía em 2025. Afinal, permanecem no plantel Fabrício Bruno, Villalba, João Marcelo, Jonathan Jesus, além dos jovens Bruno Alves e Janderson.

A contratação de um zagueiro era uma das prioridades do Cruzeiro nesta janela de transferências. O clube ficou perto de contratar Vitão, do Internacional, que acabou fechando com o Flamengo. Nesta mesma negociação, João Marcelo iria para o Colorado.

Por outro lado, o Cruzeiro chegou a oferecer Jonathan Jesus ao Zenit, da Rússia, para abater o valor da transferência por Gerson. Contudo, Tite vetou a saída do defensor.

Pedro Junio ainda descartou investir na contratação de Everton Cebolinha.

“O Cruzeiro nunca procurou, pelo fato de o Cruzeiro já ter alguns extremos. Cebolinha nos foi oferecido na composição de compra do Kaio Jorge. Jogador muito interessante, mas não está nas ambições do clube”, disse o dirigente, à “Rádio 98”.

E como anda a renovação de Matheus Pereira no Cruzeiro?

No entanto, uma pendência ainda mexe com a diretoria e a torcida cruzeirense: a renovação de Matheus Pereira. O vice-presidente da Raposa mostrou-se confiante em um acerto com o meia, cujo contrato termina em junho.

“Estamos chegando em um acordo de tempo de contrato. Valores que são importantes ao Matheus e também ao Cruzeiro. Mas tenho confiança que teremos desfecho positivo. Muito provável que o Matheus renove nos próximos anos. Deixar o Matheus o maior tempo possível. É o desejo dele também permanecer, mas precisamos fechar pontos. A prioridade dele é o Cruzeiro. De ambas as partes a vontade da renovação”.

