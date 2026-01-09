Cruzeiro descarta zagueiro, nega interesse em Cebolinha e abre o jogo sobre Matheus Pereira

Raposa não deve mais buscar um defensor no mercado. Meia tem contrato com o clube somente até junho deste ano / Crédito: Jogada 10

O Cruzeiro não deve movimentar mais o mercado de transferências após a contratação de Gerson. De acordo com o vice-presidente do Cabuloso, Pedro Junio, o clube deve parar no meia e no atacante Chico da Costa. Assim, um novo zagueiro para complementar o elenco não deve chegar à Toca da Raposa neste momento.

Assim, o técnico Tite terá as mesmas opções que Leonardo Jardim possuía em 2025. Afinal, permanecem no plantel Fabrício Bruno, Villalba, João Marcelo, Jonathan Jesus, além dos jovens Bruno Alves e Janderson. A contratação de um zagueiro era uma das prioridades do Cruzeiro nesta janela de transferências. O clube ficou perto de contratar Vitão, do Internacional, que acabou fechando com o Flamengo. Nesta mesma negociação, João Marcelo iria para o Colorado. Por outro lado, o Cruzeiro chegou a oferecer Jonathan Jesus ao Zenit, da Rússia, para abater o valor da transferência por Gerson. Contudo, Tite vetou a saída do defensor. Pedro Junio ainda descartou investir na contratação de Everton Cebolinha.