Coritiba x Londrina: onde assistir, escalações e arbitragem

Coxa tenta a primeira vitória no Paranaense após perder na estreia, enquanto Tubarão vem embalado de vitória contra o atual campeão
Depois de uma estreia ruim no Campeonato Paranaense, o Coritiba vai em busca da reabilitação no torneio. No começo da noite deste sábado (10), o Coxa recebe o Londrina, às 18h30, no Couto Pereira, pela segunda rodada da competição.

O Verdão perdeu dentro de casa para o Foz do Iguaçu, na primeira rodada, por 3 a 2. Nesta partida, o clube seguirá com sua equipe sub-20 em campo. Já o Tubarão começou muito bem ao vencer o Operário por 2 a 0.

Onde assistir

A partida terá transmissão pelo canal do YouTube GOAT.

Como chega o Coritiba

Depois do tropeço em casa, o time comandado por PC de Oliveira tenta a recuperação, mais uma vez dentro de casa. Para a partida, o treinador não conta com Lucas Crepaldi, que quebrou o braço na partida contra o Foz do Iguaçu e não deve mais voltar neste Paranaense.

Como chega o Londrina

O Tubarão começou sua campanha no Paranaense com uma boa performance diante do Operário. Agora, Allan Aal, que vai para sua segunda partida no comando da equipe alviceleste, tenta conseguir aproveitar o fato de ainda encarar o Coxa sem o seu time principal.

CORITIBA X LONDRINA

Campeonato Paranaense – 2ª rodada
Data e horário: 10/1/2026 (sábado), às 18h30 (de Brasília)
Local: Estádio Major Antônio Couto Pereira, Curitiba (PR)
CORITIBA: Benassi; Felipe Guimarães, Guilherme Aquino, João Pedro e Lucas Taverna; Vitor Tissi, Diogo Batista e Jean Gabriel; Matheus Dias, Brayan e Thiago Azaf. Técnico: PC de Oliveira.
LONDRINA: Mauricio Kozlinski; Maurício, Wallace, Yago Lincoln e Rafael Monteiro; André Luiz, Lucas Marques e João Tavares; Vitinho, Bruno Santos e Iago Teles Técnico: Allan Aal
Árbitro: Lucas Casagrande
Assistentes: Sidmar do Santos e Meurer e Luis Henrique Campanhoni Amadori

