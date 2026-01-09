Corinthians vence o XV de Jaú e se classifica para o mata-mata da Copinha

Corinthians vence o XV de Jaú e se classifica para o mata-mata da CopinhaTimãozinho faz primeiro tempo quase perfeito e garante vaga na próxima fase
Na última rodada do Grupo 8 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Corinthians garantiu a sua vaga na fase de mata-mata. Com um primeiro tempo exemplar, o Timãozinho venceu o XV de Jaú por 3 a 2, e se classificou para a segunda fase, onde vai enfrentar o segundo colocado do Grupo 7.
Ainda sem convencer na Copinha, o Corinthians entrou em campo pressionado para buscar a classificação, e também para mostrar um bom futebol. Logo aos 17 minutos, o Timãozinho abriu o placar no Estádio Zezinho Magalhães. Favela aproveitou corte errado da zaga para dominar e finalizar sem chances para o goleiro.
Praticamente no lance seguinte, o Corinthians marcou o segundo e ampliou a vantagem. Caraguá apostou em jogada individual e achou Lucas Pires na entrada da área. O camisa bateu rasteiro e dobrou o placar para o Alvinegro. O XV de Jaú acordou e descontou com Dedé, mas ainda no primeiro tempo, Luiz Fernando fez o terceiro do Timão após bela jogada individual e tocou na saída do goleiro.
Na etapa final, o Corinthians diminuiu o ritmo e controlou a partida. Em vantagem no placar, o Timão optou por não ser expor para poupar forças e garantir a classificação. O XV de Jaú aumentou o ritmo para tentar diminuir e ainda sonhar com uma classificação. A equipe chegou a descontar, com gol de pênalti de Alex Galo. No entanto, não foi o suficiente para tirar a classificação do Corinthians.
O Timão agora espera os resultados finais do Grupo 7 para saber qual será o seu adversário na segunda fase. Os Crias do Terrão podem enfrentar Guarani, Athletic-MG ou Assisense.