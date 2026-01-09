Corinthians tem interesse na contratação de volante do Flamengo

Após não conseguir confirmar a permanência de Maycon, o Corinthians está no mercado em busca de um novo meio-campista. Nesta sexta, o Timão demonstrou interesse na contratação de Allan, jogador do Flamengo. O Rubro-Negro vê o atleta como negociável, e o São Paulo também quer a chegada do volante.

A informação publicada pelo portal ‘Meu Timão’ afirma que o Corinthians quer a chegada de Allan por empréstimo até o fim de 2026. O jogador está fora dos planos de Filipe Luís para a temporada e o Flamengo tenta negociá-lo. Recentemente, o São Paulo chegou a ter um acerto com o staff de Allan. Contudo, os clubes não entraram em acordo e a negociação esfriou.