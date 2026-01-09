Corinthians tem interesse na contratação de volante do Flamengo

Corinthians tem interesse na contratação de volante do FlamengoTimão quer reforçar o seu setor de meio-campo e pode tirar jogador de rival
Após não conseguir confirmar a permanência de Maycon, o Corinthians está no mercado em busca de um novo meio-campista. Nesta sexta, o Timão demonstrou interesse na contratação de Allan, jogador do Flamengo. O Rubro-Negro vê o atleta como negociável, e o São Paulo também quer a chegada do volante.
A informação publicada pelo portal ‘Meu Timão’ afirma que o Corinthians quer a chegada de Allan por empréstimo até o fim de 2026. O jogador está fora dos planos de Filipe Luís para a temporada e o Flamengo tenta negociá-lo. Recentemente, o São Paulo chegou a ter um acerto com o staff de Allan. Contudo, os clubes não entraram em acordo e a negociação esfriou.
Uma possível chegada de Allan ao Corinthians seria para preencher a lacuna deixada pela saída de Maycon. O meio-campista não teve seu vínculo com o Corinthians renovado para 2026, e ao ter seu empréstimo expirado, o jogador acertou com o Atlético-MG. O Galo ofereceu bases salariais maiores que o clube paulista.
Após se livrar do transfer ban, o Corinthians corre contra o tempo para reforçar seu elenco para a temporada. Até o momento, o Timão tem como praticamente certa apenas a chegada do zagueiro Gabriel Paulista.
