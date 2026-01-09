Corinthians define valor para negociar Yuri Alberto

Timão confirma proposta da Lazio, da Itália, pelo atacante. Mas estipula valor mínimo para iniciar as tratativas com os clubes

Recentemente, a Lazio, da Itália, apresentou uma oferta pelo Yuri Alberto no valor total de 22 milhões de euros. No entanto, a a diretoria avalia que a quantia não atende às expectativas.

Um dos destaques do Corinthians na temporada passada, Yuri Alberto despertou interesse de clubes da Europa. Assim, a diretoria corintiana quer assegurar ao menos 22 milhões de euros (cerca de R$ 140 milhões na cotação atual) somente para o clube para negociar o atacante. A informação é do “ge”.

“Grande jogador, atacante com qualidades raras. Tem velocidade, tem infiltração, tem gol, tem assistência. Se entrega o tempo inteiro, que não se abate quando erra. Houve a proposta, sim. Mas não é uma proposta que atente ao Corinthians. O clube espera um valor maior. A proposta está com o presidente Osmar. Não vou revelar valores, é prerrogativa do presidente. Houve a proposta, mas não atende ainda a necessidade do Corinthians pela grande do jogador e importância no nosso elenco”, disse Marcelo Paz em coletiva nesta sexta-feira.

Caso aconteça uma negociação pelo jogador, o clube ainda terá de repassar 10% da sua parte ao empresário André Cury, responsável pela carreira de Yuri. Além disso, o Zenit, da Rússia, é responsável pelos 50% restantes dos direitos econômicos do camisa 9 corintiano.

Yuri Alberto no Timão

Desde 2022 no Corinthians, Yuri Alberto renovou contrato com o clube em meados de 2025 e estendeu o vínculo com o Alvinegro até julho de 2030. O atacante disputou 58 jogos pelo Timão na última temporada, com 19 gols marcados e mais três assistências. O camisa 9 foi decisivo para a equipe marcando gols nas finais do Paulistão e da Copa do Brasil, em competições que terminaram com título alvinegro.