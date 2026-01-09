Corinthians define valor para negociar Yuri Alberto

Corinthians define valor para negociar Yuri AlbertoTimão confirma proposta da Lazio, da Itália, pelo atacante. Mas estipula valor mínimo para iniciar as tratativas com os clubes
Um dos destaques do Corinthians na temporada passada, Yuri Alberto despertou interesse de clubes da Europa. Assim, a diretoria corintiana quer assegurar ao menos 22 milhões de euros (cerca de R$ 140 milhões na cotação atual) somente para o clube para negociar o atacante. A informação é do “ge”.
Recentemente, a Lazio, da Itália, apresentou uma oferta pelo Yuri Alberto no valor total de 22 milhões de euros. No entanto, a a diretoria avalia que a quantia não atende às expectativas.
“Grande jogador, atacante com qualidades raras. Tem velocidade, tem infiltração, tem gol, tem assistência. Se entrega o tempo inteiro, que não se abate quando erra. Houve a proposta, sim. Mas não é uma proposta que atente ao Corinthians. O clube espera um valor maior. A proposta está com o presidente Osmar. Não vou revelar valores, é prerrogativa do presidente. Houve a proposta, mas não atende ainda a necessidade do Corinthians pela grande do jogador e importância no nosso elenco”, disse Marcelo Paz em coletiva nesta sexta-feira.
Caso aconteça uma negociação pelo jogador, o clube ainda terá de repassar 10% da sua parte ao empresário André Cury, responsável pela carreira de Yuri. Além disso, o Zenit, da Rússia, é responsável pelos 50% restantes dos direitos econômicos do camisa 9 corintiano.
Yuri Alberto no Timão
Desde 2022 no Corinthians, Yuri Alberto renovou contrato com o clube em meados de 2025 e estendeu o vínculo com o Alvinegro até julho de 2030. O atacante disputou 58 jogos pelo Timão na última temporada, com 19 gols marcados e mais três assistências. O camisa 9 foi decisivo para a equipe marcando gols nas finais do Paulistão e da Copa do Brasil, em competições que terminaram com título alvinegro.