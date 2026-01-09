Copa do Mundo 2026: TikTok se torna parceiro oficial da Fifa para nova cobertura

Acordo prevê conteúdos exclusivos, criadores de bastidores e ações digitais até o fim da próxima edição do torneio

A Copa do Mundo de 2026 começa a se desenhar fora das quatro linhas. Isso porque a Fifa fechou uma parceria estratégica com o TikTok para se tornar a primeira “Preferred Platform” oficial da entidade para o maior torneio de futebol do planeta.

O acordo amplia a presença do Mundial dentro da plataforma e aposta na produção de conteúdos originais. Além disso, aposta na maior participação de criadores para obter uma aproximação direta com o público global, sobretudo fora do ambiente tradicional das transmissões.

Válida até o fim de 2026, a parceria cria novas possibilidades para os detentores oficiais de direitos de mídia. As emissoras poderão publicar clipes oficiais, divulgar trechos das partidas e acessar conteúdos exclusivos produzidos para o TikTok.

A iniciativa também abre espaço para monetização por meio das ferramentas publicitárias da plataforma. Para isso, adotou políticas específicas de combate à pirataria, com foco na proteção da propriedade intelectual da entidade.