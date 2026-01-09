Conselho do São Paulo adia votação do impeachment de Casares e define quórum para aprovação

Novo entendimento do estatuto tricolor muda as regras para o afastamento do presidente / Crédito: Jogada 10

O Conselho Deliberativo do São Paulo decidiu alterar a data e o formato da reunião que discutirá o pedido de impeachment do presidente Julio Casares. O órgão marcou o encontro para o dia 16 de janeiro (sexta-feira), às 18h30 (de Brasília), no estádio do Morumbis, com participação apenas presencial. A mudança atendeu uma solicitação da defesa de Casares. Inicialmente, o Conselho previa a reunião para o dia 14 (quarta-feira). Além da mudança de data, o presidente do Conselho Deliberativo, Olten Ayres, definiu o quórum necessário para a destituição. O órgão exigirá apoio de 75% dos conselheiros para afastar Julio Casares da presidência do clube, conforme o Artigo 58 do Estatuto Social.

Essa definição também partiu de um pedido da defesa de Casares. No entendimento inicial, o Conselho aplicaria o Artigo 112 do Estatuto, que prevê a necessidade de dois terços dos votos para afastamento do presidente. Na prática, a mudança altera o número mínimo de votos exigidos para aprovação do impeachment. Pelo critério de dois terços, Casares deixaria o cargo se 171 conselheiros votassem a favor do impeachment. Com a aplicação do quórum de 75%, o processo exigirá 191 votos favoráveis. Segundo o “Uol”, a oposição estuda judicializar a votação por conta da mudança. Em nota, o grupo “Salve o Tricolor Paulista” chamou de “injustificável” a mudança no quórum necessário para aprovação do afastamento de Casares. Os opositores ainda afirmaram que a decisçao do presidente do Conselho Deliberativo foi uma medida para blindar o presidente do clube, do qual é aliado. O que acontece se o impeachment de Casares for aprovado no Conselho? Caso o Conselho aprove o impeachment no dia 16, o presidente do Conselho Deliberativo deverá convocar uma Assembleia Geral em até 30 dias para votação dos sócios do clube, que confirmarão ou rejeitarão a decisão do Conselho. Neste caso, maioria simples basta para destituir Casares do cargo.