Chico da Costa chega ao Cruzeiro para preencher lacuna do elenco

Atacante, que estava no Mirassol em 2025, é anunciado pela Raposa nesta sexta-feira e assina contrato até o fim de 2027
O Cruzeiro oficializou, nesta sexta-feira (9), a contratação do atacante Chico da Costa, que estava no Mirassol. O clube celeste chegou a um acordo permanente com o Cerro Porteño, que tinha os direitos ecnômicos do atleta. O vínculo de Chico com a Raposa é válido até o fim de 2027.

Chico da Costa chega ao Cruzeiro para preencher uma lacuna no elenco. O time carecia de um atacante com características de presença de área e jogo pelo alto. Afinal, as características de Kaio Jorge e Néiser Villarreal são diferente do novo reforço.

“É um jogador em um perfil que já queríamos para a temporada de 2026. Um jogador de área, um jogador para mudar a característica de um jogo mais fechado, ele é um centroavante mais de área, mais finalizador. Dentro das opções que mostramos para o Tite e que ele solicitou, o Chico da Costa foi um destaque. A gente espera finalizar essa contratação o mais rápido possivel”, explicou vice-presidente de futebol, Pedro Junio à Itatiaia.

Até o momento, além de Néiser e Chico da Costa, o Cruzeiro contratou o goleiro Matheus Cunha, ex-Flamengo. Todos já estão em Belo Horizonte para a pré-temporada com o elenco comandado por Tite. Além disso, o volante Gerson também chegou à Toca da Raposa e deve ser anunciado em breve.

Francisco da Costa Aragão, o Chico da Costa, é natural de Taquari-RS, mas fez carreira em clubes do exterior. O atacante começou a carreira no Athletico-PR, mas não se firmou e foi para Tombense, Inter de Lages-SC, São José-RS e Operário-PR. Todos, aliás, por empréstimo.

