Charlton x Chelsea: onde assistir, escalações e arbitragem

Charlton x Chelsea: onde assistir, escalações e arbitragemTimes se enfrentam em partida válida pela terceira rodada da Copa da Inglaterra
A bola volta a rolar na Copa da Inglaterra 2025/26. Neste sábado (9), Charlton e Chelsea se enfrentam às 17h (de Brasília), em partida válida pela terceira rodada da competição mata-mata. A bola rola no Estádio The Valley, em Londres, em jogo único valendo vaga na quarta rodada da FA Cup.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).
Como chega o Charlton
O Charlton vive um momento complicado na temporada. O time venceu apenas uma das últimas 12 partidas, sequência que o deixou na 19ª posição da Championship, a segunda divisão inglesa. Apesar do cenário de pressão, o foco agora muda para o duelo contra o Chelsea, em um confronto eliminatório. Assim, a equipe tenta aproveitar a vantagem de jogar em casa para surpreender os Blues e avançar no torneio.
Além disso, a boa notícia para os torcedores do Charlton é que o técnico Nathan Jones não enfrenta problemas de última hora no elenco e poderá escalar o time com força máxima para o jogo deste sábado.
Como chega o Chelsea
Por outro lado, o Chelsea também enfrenta um momento complicado na temporada, com cinco jogos consecutivos sem vitória. Ao todo, são três empates e duas derrotas desde 16 de dezembro, data em que ganharam do Cardiff City por 3 a 1 pela Copa da Liga Inglesa.
A sequência ruim, inclusive, levou à demissão do técnico Enzo Maresca, substituído por Liam Rosenior, que fará sua estreia no comando do time neste sábado. O treinador inglês de 41 anos chega ao Chelsea após passagem pelo Strasbourg, da França. O seu contrato com os Blues é válido até 2032.
Sob o comando interino de Calum McFarlane, os Blues até arrancaram um empate relevante contra o Manchester City, mas a derrota para o Fulham na partida mais recente agravou o ambiente no clube. Diante desse cenário, a equipe entra em campo pressionada para não cair cedo na competição diante de um adversário de divisão inferior.
Por fim, para o duelo fora de casa, o técnico Liam Rosenior não poderá contar com Levi Colwill, Essugo e Romeo Lavia, todos lesionados.
