Charlton x Chelsea: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Copa da Inglaterra 2025/26. Neste sábado (9), Charlton e Chelsea se enfrentam às 17h (de Brasília), em partida válida pela terceira rodada da competição mata-mata. A bola rola no Estádio The Valley, em Londres, em jogo único valendo vaga na quarta rodada da FA Cup. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Copa do Mundo 2026: TikTok se torna parceiro oficial da Fifa para nova cobertura Como chega o Charlton O Charlton vive um momento complicado na temporada. O time venceu apenas uma das últimas 12 partidas, sequência que o deixou na 19ª posição da Championship, a segunda divisão inglesa. Apesar do cenário de pressão, o foco agora muda para o duelo contra o Chelsea, em um confronto eliminatório. Assim, a equipe tenta aproveitar a vantagem de jogar em casa para surpreender os Blues e avançar no torneio. Além disso, a boa notícia para os torcedores do Charlton é que o técnico Nathan Jones não enfrenta problemas de última hora no elenco e poderá escalar o time com força máxima para o jogo deste sábado. Como chega o Chelsea Por outro lado, o Chelsea também enfrenta um momento complicado na temporada, com cinco jogos consecutivos sem vitória. Ao todo, são três empates e duas derrotas desde 16 de dezembro, data em que ganharam do Cardiff City por 3 a 1 pela Copa da Liga Inglesa.