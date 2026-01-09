Cano, do Fluminense, sofre nova lesão no joelho e terá que passar por cirurgia

Atacante, que também sofreu com um problema em 2025, ficará fora de combate neste início de temporada

Do outro lado, o staff do atleta acredita que o problema “não é tão grave”, mas confirmou que há um problema no joelho do jogador. A informação inicial é do “ge”.

Uma notícia nada agradável para a torcida do Fluminense logo no início de ano de 2026. Afinal, o atacante Germán Cano sofreu uma lesão no menisco, durante um dos treinamentos no CT Carlos Castilho, e terá que passar por uma cirurgia. O procedimento cirúrgico ocorrerá neste sábado (10/01), enquanto a previsão de 45 dias de recuperação, de acordoc o informação do Tricolor.

Cano não atua desde o dia 29 de outubro, na vitória do Fluminense por 1 a 0 sobre o Ceará, no Maracanã, em jogo atrasado da 12ª rodada do Brasileirão. Dali em diante, ele sofreu uma entorse no joelho direito e vinha se recuperando desde então.

Ao final da temporada 2025, o camisa 14 se recuperou de uma entorse lesão no joelho direito. Ele, aliás, chegou a ser cotado para jogar a semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco, mas a comissão técnica preferiu preservar o jogador.

Cano finalizou 2025 com 20 gols e uma assistência (21 participações diretas em gols) em 50 partidas, com média de 0,42 participações por jogo. Mesmo não sendo números dos sonhos, o argentino melhorou seu desempenho em relação a 2024, disparadamente o pior desde que chegou ao Brasil, quando marcou apenas sete gols e deu duas assistências em 42 jogos (média de 0,21 por partida).