Campeonato Mineiro começa neste sábado; confira os destaques do torneio

Atlético e Cruzeiro vão iniciar o Campeonato Mineiro com times alternativos, mas colocarão suas feras na reta final e são favoritos / Crédito: Jogada 10

A edição de 2026 do Campeonato Mineiro começa neste sábado (10/1), com o jogo Uberlândia x Tombense. Para esta edição, um time vem com muito destaque: o Cruzeiro. Além de segurar seu principal jogador, Kaio Jorge, dizendo não às investidas do Flamengo, o clube fez a contratação mais quente: Gerson. O apoiador do Flamengo, que estava no Zenit, é o reforço da Raposa. O valor? R$ 178 milhões, a maior contratação da história do futebol brasileiro, superando Victor Roque. Não por acaso, o Cruzeiro aponta como maior favorito, posição que era do Atlético nos últimos anos. O Galo, por sua vez, ainda está em reconstrução, mas entra como principal rival da Raposa, já que há grande diferença para os demais concorrentes, incluindo o outro grande, o América. Os demais concorrentes, incluindo um estreante, o North, de Montes Claros, têm objetivos mais modestos. Alcançar o quadrangular final já será, portanto, uma grande conquista.

Regulamento O Estadual terá transmissão pela Globo Minas. O torneio conta com 12 times divididos em três grupos, o que permite a distribuição dos gigantes da capital entre eles. O Grupo A tem Atlético, Democrata, Uberlândia e URT; o Grupo B conta com o cabeça de chave América, além de Betim, Pouso Alegre e Tombense; e o Grupo C é formado por Cruzeiro, Athletic, Itabirito e North. Os líderes de grupo e o melhor segundo colocado avançam às semifinais. A final será em jogo único. Contudo, o formato tem levantado questionamentos, afinal, os últimos clássicos entre Atlético e Cruzeiro ocorreram apenas com a presença do torcedor do time mandante. O Regulamento Específico da Competição, todavia, prevê uma divisão igualitária de ingressos. Há, porém, uma exceção: caso exista algum veto governamental à presença de torcida visitante, o clube de melhor campanha terá direito à totalidade das entradas. “A carga de ingressos destinada aos clubes finalistas será dividida igualmente entre eles, salvo acordo em sentido diverso entre os clubes envolvidos e a FMF. Se, na data de realização da Final Única, houver proibição, por parte dos órgãos governamentais, de comparecimento de torcida visitante […] será permitida a presença apenas de torcedores da equipe com a melhor colocação na fase classificatória”, diz o regulamento.

Atlético O Galo é o atual campeão mineiro. Aliás, essa condição tem se repetido desde 2020. O Cruzeiro, por sua vez, quer encerrar o jejum de títulos e reforçou ainda mais a equipe que fez um bom Campeonato Brasileiro em 2025. Todavia, diante do calendário apertado do futebol brasileiro, ambos devem iniciar o torneio com equipes alternativas, formadas majoritariamente por jogadores do sub-20. As novidades para a temporada, que devem jogar a etapa final do Mineiro, são: o lateral-esquerdo e os meias Maycon (ex-Corinthians), Victor Hugo (ex-Flamengo, que estava no Santos) e o equatoriano Minda. No entanto, o time perdeu: Arana (foi para o Fluminense), Fausto Vera (agora no River Plate) e Caio Paulista (devolvido ao Palmeiras). Cruzeiro No Cruzeiro, apesar do time alternativo nas primeiras rodadas, há muitas novidades. Tite agora é o treinador, encerrando sua fase sabática. Além de Gerson, a contratação milionária, chegaram Chico da Costa, atacante que se destacou no Mirassol, e o volante Matheus Cunha, para a reserva de Cássio.

No entanto, o arqueiro, que era reserva do Flamengo, sofreu uma grande lesão, precisou operar o joelho e ficará fora por vários meses. Ademais, na Raposa, saíram Gabigol (agora no Santos) e Eduardo (agora no Mirassol). América O terceiro grande, o América, vem bem reformulado. O técnico Alberto Valentim terá sete reforços para a temporada, entre eles o atacante Paulo Victor, revelado nas categorias de base do Flamengo, que chega por empréstimo junto ao Chaves, de Portugal. Do elenco de 2025, o destaque é o atacante Willian Bigode, que renovou contrato e segue no clube. Campeões mundiais como técnicos O Campeonato Mineiro de 2026 terá a estreia do North, clube fundado em 2022. A equipe tem como treinador Kleberson, pentacampeão com a Seleção Brasileira em 2002 e ex-jogador de Athletico, Manchester United e Flamengo. Outro time que aposta em um ídolo da década passada é o Pouso Alegre, treinado por Danilo, campeão mundial com o Corinthians em 2012 e um dos grandes ídolos do Timão. Ele já comandou o time sub-20 e foi interino na equipe profissional da agremiação paulista.