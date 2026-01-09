Campeonato Gaúcho começa neste sábado! Confira os destaques do torneio

Grêmio, Internacional e Juventude passam por remormulações. Dupla Gre-Nal deve utilizar Gauchão como laboratório / Crédito: Jogada 10

O Campeonato Gaúcho terá o seu pontapé inicial, neste sábado (10/01). A partida de abertura da competição será entre Juventude e Ypiranga, no Alfredo Jaconi, a partir das 16h (de Brasília). O Estadual passa por mudança em sua fórmula, com a divisão dos 12 participantes em dois grupos com seis equipes. No caso, os confrontos são com os times da outra chave. Ou seja, serão seis duelos para cada integrante do Gauchão. Desta forma, as quatro equipes com melhores campanhas avançam diretamente para as quartas de final. Por outro lado, os dois piores de cada chave vão disputar um quadrangular de dois turnos em que todos se enfrentam. Os dois que tiverem os piores rendimentos serão rebaixados.

Na definição dos confrontos das quartas de final, os times enfrentarão os outros membro do seu grupo. Portanto, o primeiro enfrentará o quarto colocado e o segundo pegará o terceiro em jogo único. Importante destacar que as equipes de melhores campanha serão as mandantes nesta etapa. Posteriormente, nas seminais e na decisão o Gauchão passará a ser disputado em jogos de ida e volta. Inclusive, a definição do chaveamento a partir das semifinais se baseará na classificação geral, que levará em consideração a primeira fase e as quartas de final. Deste modo, o dono da melhor campanha vai encarar o quarto e o segundo melhor time entrentará o terceiro. Por sinal, as duas melhores equipes terão o direito de decidir em casa a classificação para a final do Estadual. Onde assistir Todos os jogos do Campeonato Gaúcho terão a transmissão do Grupo Globo através do SporTV, seu canal de TV fechada e no Premiere, em seu sistema de pay-per-view. Além de outros projetos parceiros como a RBS TV, sua afiliada no Rio Grande do Sul.

Grêmio prioriza usar o Campeonato Gaúcho como laboratório A entrada de uma nova gestão no Tricolor gaúcho simbolizou o início de uma reestruturação no departamento de futebol e de mudanças no elenco. Uma das modificações mais impactantes foi no comando técnico com a saída de Mano Menezes e a chegada de Luis Castro. Em um primeiro momento, a nova administração deu início à construção do plano para o começo da temporada e a escolha foi por promover uma mescla nos primeiros compromissos do Gauchão com jogadores que já estavam no time principal em 2025, mas que tiveram poucos minutos e promessas do time sub-20. No entanto, o novo comandante português fez uma alteração e a tendência é de que utilize força máxima, levando em consideração as peças que apresentarem as melhores condições físicas. Além disso, entre uma das prioridades do comandante será exatamente o aproveitamento de jovens das categorias inferiores. Aliás, antes mesmo da sua chegada, houve a integração de cinco promessas: o goleiro Gabriel Menegonn, o zagueiro Luís Eduardo, o meia meia Tiaguinho, além dos atacantes Gabriel Mec e Roger. Luís Eduardo e Gabriel Mec são os que geram maior expectativa por já terem despertado o interesse de clubes europeus. A dupla também já estreou profissionalmente pelo Grêmio, na edição passada do Estadual. O primeiro jogo do Grêmio no Campeonato Gaúcho de 2026 será contra o Avenida, no Estádio dos Eucaliptos, na cidade de Santa Cruz do Sul, neste sábado (10/01).

Internacional prioriza defender título estadual e fazer experiências O Colorado também realizou alterações tanto no seu departamento de futebol e no elenco. O clube comunicou que o ídolo D’Alessandro não é mais o diretor esportivo e André Mazzuco não seguiria no cargo de diretor executivo e mais recentemente confirmou o ex-jogador Fabinho Soldado, que estava no Corinthians na mesma função para substituí-lo. A propósito, Abel Braga deixou o comando técnico e assumiu a função de coordenador técnico. Assim, o Inter precisou ir ao mercado para fechar com um novo técnico. Depois de uma tentativa frustrada com Tite, os gaúchos acertaram com o uruguaio Paulo Pezzolano. O time fez poucas movimentações no elenco. Não conta mais com Vitão, negociado com o Flamengo. Para o seu lugar, chegou Félix Torres, que deve ser emprestado pelo Corinthians.

A tendência é de que em sua estratégia para os primeiros compromissos, mais especificamente as três rodadas iniciais do Campeonato Gaúcho, o comandante uruguaio utilize uma equipe alternativa com uma mescla entre atletas que já integravam o elenco principal em 2025, mas que tiveram poucos minutos e jogadores do time sub-20. A estreia do Inter no Campeonato Gaúcho será contra o Novo Hamburgo, no Beira-Rio, no próximo domingo (11). Juventude almeja retornar à final do Campeonato Gaúcho Após a queda para a Série B, assim como Grêmio e o Inter, o Jaconero passou por modificações no seu contexto financeiro, no grupo, já que houve a saída de mais de um time no grupo de jogadores e no comando técnico, Maurício Barbieri, que será outro estreante neste Estadual. O planejamento no Campeonato Gaúcho é voltar a disputar a decisão e aprimorar o estilo de jogo com o foco nas competições nacionais. Afinal, a prioridade em 2026 será retornar à elite do futebol brasileiro.