Boto revela necessidades do Flamengo no mercado

Segundo o português, além de um zagueiro, o Rubro-Negro procura um goleiro para imediatamente. Ele brincou com a quantidade de nomes especulados no clube pela imprensa, falando que se um extraterrestre chegasse à terra, acreditaria que o Flamengo teve um ano ruim em 2025. No entanto, para ele, não há necessidade de revolução no elenco.

Antes da apresentação do zagueiro Vitão, nesta sexta-feira (9/1), no CT Ninho do Urubu, o diretor do Flamengo, José Boto, deu um recado sobre a atuação do clube no mercado da bola. Fazendo analogias, ele explicou que o Fla tem duas carências a atacar, sendo uma já sanada com a chegada do defensor.

LEIA MAIS: Saúl passa por cirurgia para corrigir problema no calcanhar

“Antes de apresentar o Vitão, queria só dar uma palavrinha em relação ao mercado da bola. Eu acho que se um extraterrestre chegasse aqui agora e olhasse para o que se escreve, a quantidade de jogadores que falam que vem para o Flamengo, acharia que ficamos em quinto lugar no Brasileiro e que fomos eliminados na Libertadores. Não foi nada disso que se passou. Há 30, 40 dias, ganhamos a Libertadores, fomos campeões do Brasileirão. Portanto, é porque temos um elenco que nos dá essa possibilidade. Ontem (quinta), ouvi a presidente do Palmeiras (Leila Pereira) falar que uma equipe que tinha mandado três bolas na trave queria dizer que não estava mal. Então, precisava de uns ajustes. E o que precisa a equipe que botou a bola lá dentro? Essa equipe não precisa de uma revolução”, revelou.

Necessidades no plantel do Flamengo

Ele revelou, então, que as necessidades do Flamengo em termos de profundidade de plantel são duas posições: goleiro e zagueiro. E, para Boto, não faz sentido o Rubro-Negro atacar toda e qualquer posição, fazendo uma analogia a compras em shopping. Afinal, quando você sai para comprar um sapato, se parar para comprar outros itens pode se ver sem dinheiro para seu objetivo inicial.

“Nós temos duas necessidades. Era um zagueiro, que estamos aqui apresentando (Vitão), e um goleiro. Mas queremos qualificar o elenco. O presidente Bap tem uma analogia que eu gosto muito. Eu preciso de um sapato, vou ao shopping, compro um relógio, um casaco, uma camisa e depois fico sem dinheiro para os sapatos. Volto de lá sem a casa que eu fui lá para comprar. Nós sabemos o que queremos para qualificar mais o elenco. Sem pressa, sem estresse, sem ir naquilo de 50 nomes para o Flamengo. Hoje é dia 9, e já vimos 50 nomes. Vocês fazem bom trabalho para promover os jogadores, junto com os agentes. Faz parte do jogo, a gente entende. Vamos trazer jogadores que são necessários. Depois, se for possível, os tais sapatos, e não mais um relógio, uma camisa, um casaco e ficar sem os sapatos”, brincou.