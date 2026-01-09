Botafogo negocia com MLS para derrubar transfer ban e garante registro de reforços

Botafogo negocia com MLS para derrubar transfer ban e garante registro de reforçosClube trata diretamente com a liga estadunidense para resolver dívida milionária pela compra de Thiago Almada
O Botafogo intensificou as tratativas para solucionar seu principal entrave neste início de 2026. O clube está negociando diretamente com a Major League Soccer (MLS) para equacionar as pendências financeiras com o Atlanta United e, assim, derrubar o transfer ban imposto pela Fifa. A “Rádio Tupi” divulgou uma apuração nesta sexta-feira (9) na qual fontes internas garantem que a diretoria resolverá a situação a tempo de contratar normalmente os reforços e permitir que eles atuem.
A ausência de pagamento referente à contratação de Thiago Almada, negócio que o clube firmou em meados de 2024, motivou a punição da Fifa. A sanção impede o registro de novos jogadores por até três janelas. A entidade condenou o Glorioso a pagar cerca de 21 milhões de dólares (aproximadamente R$ 114 milhões) ao time norte-americano, valor que gerou o bloqueio administrativo na virada do ano. A diretoria alvinegra mantém a estratégia de mercado e confia que selará o acordo bem antes do dia 3 de março. Esta é a data que marca o fechamento da janela de transferências do futebol brasileiro.
Reforços do Botafogo aguardam regularização
Enquanto costura o acordo nos bastidores, o Botafogo segue ativo na montagem do elenco. O clube já acertou as contratações dos zagueiros Riquelme e Ythallo, além do atacante Lucas Villalba. Na prática, o transfer ban não invalida a assinatura dos contratos, mas impede que esses atletas sejam inscritos no BID da CBF para estrearem em partidas oficiais.
Além das chegadas, o elenco sofreu mudanças importantes. O volante Marlon Freitas foi negociado com o Palmeiras, enquanto Gabriel Bahia, Mastriani e Cuiabano retornaram de seus respectivos empréstimos e estão integrados ao grupo. A expectativa em General Severiano é que, com o “ok” da MLS, a rotina administrativa volte ao normal nos próximos dias.
