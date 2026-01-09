Avenida x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Avenida x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragemNovo técnico do Grêmio, Luis Castro altera planejamento inicial e deve escalar jogadores com as melhores condições físicas para a estreia
Onde assistir
Como chega o Avenida
Como chega o Grêmio
AVENIDA X GRÊMIO
Campeonato Gaúcho – 1ª rodada
Data e horário: 10/1/2026 (sábado), às 21h (de Brasília)
Local: Estádio dos Eucaliptos, Santa Cruz do Sul (RS)
AVENIDA: Rodrigo Mamá; Cristian Lessa, Zé Pedro, Jô e Vinicius Silva; Anderson Uchoa, Anderson Recife e Emerson Jr; Wellisson, Xandy e Emerson Tucão. Técnico: Gabriel Dutra
GRÊMIO: Grando; Marcos Rocha, Gustavo Martins (Balbuena), Wagner Leonardo e Caio Paulista; Dodi (Cuéllar), Arthur, Aravena, Cristaldo e Amuzu; Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro
Árbitro: Eduardo Fernandes Bastos
Assistentes: Otavio Legramanti e Paulo Ivan de Ávila da Silva
VAR: Jean Pierre Gonçalves Lima