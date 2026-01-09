Audax x Atlético, pela Copinha: onde assistir

Atlético já está classificado para a próxima fase e tem 100% de aproveitamento na Copa São Paulo

Já classificado para a próxima fase da Copinha e em bom momento dentro de campo, o Atlético volta a campo neste sábado (10), às 21h (de Brasília). O jogo será no Estádio Municipal Prefeito José Liberatti, em Osasco (SP).

O jogo será transmitido no canal Xsports.

Como chega o Atlético

O Atlético tem 100% de aproveitamento na competição. Assim, o Galinho acumula seis pontos, com sete gols marcados e dois sofridos. No primeiro duelo, o Galo bateu o União Rondonópolis por 4 a 2. Depois, venceu o QFC por 3 a 0.

Como chega o Audax

Os donos da casa somam quatro pontos na tabela, com uma vitória e um empate. O destaque, aliás, aconteceu na última rodada, quando bateram o União Rondonópolis por 6 a 0. Na primeira rodada, o Audax empatou em 1 a 1 com o QFC.

Regulamento da Copinha-2026

A Copinha, aliás, tem sete fases, sendo a primeira a de grupos, que começa neste 2/1 e segue até o dia 11. Ao todo, 128 (cento e vinte e oito) times estão divididos em 32 (trinta e dois) grupos de quatro equipes. Dessa forma, jogam entre si dentro do grupo, em turno único. Em seguida, classificam-se para a segunda fase os dois primeiros de cada grupo. A partir dessa fase, a competição passa a ser disputada em sistema de mata-mata, até a final, marcada para o dia 25.