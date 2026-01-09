Atlético acerta contratação do equatoriano Ángelo Preciado

Lateral-direito deve desembarcar no Brasil neste fim de semana para iniciar o processo de exames médicos e assinatura de contrato

O acordo entre os clubes já está fechado. Preciado, portanto, deve desembarcar no Brasil neste fim de semana para iniciar o processo de exames médicos e assinatura de contrato.

Em meio à novela Hulk, o Atlético age nos bastidores no mercado da bola. O Galo acertou a contratação do lateral-direito equatoriano Ángelo Preciado, que estava no Sparta Praga. De acordo com informação do “Uol”, a negociação gira em torno de 4 milhões de euros (R$ 24,9 milhões). O contrato será de quatro anos.

A busca por um lateral-direito é um dos principais alvos do Atlético. Após o clube não renovar com o argentino Saravia, o técnico Jorge Sampaoli só conta com Natanael e o prata da casa Luís Gustavo para a posição. O Galo, no momento, não deve fazer mais contratação para o setor.

Revelado pelo Independiente del Valle, onde conquistou a Copa Sul-Americana (2019), o lateral passou pelo Genk, da Bélgica, antes de se consolidar no Sparta Praga. Na atual temporada (2025/26), o defensor, aliás, apresenta números que chamam a atenção pela sua participação ofensiva: em 23 jogos, anotou um gol e distribuiu cinco assistências. O atleta é conhecido pela velocidade e capacidade de apoio ao ataque.

Pela seleção do Equador, Ángelo Preciado é presença constante nas convocações e já disputou competições de alto nível, como a Copa do Mundo de 2022 e a Copa América de 2021. O lateral, portanto, aparece como um dos nomes fortes para voltar a representar o país na Copa do Mundo 2026.