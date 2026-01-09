Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Atlético acerta contratação do equatoriano Ángelo Preciado

Atlético acerta contratação do equatoriano Ángelo Preciado

Lateral-direito deve desembarcar no Brasil neste fim de semana para iniciar o processo de exames médicos e assinatura de contrato
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Em meio à novela Hulk, o Atlético age nos bastidores no mercado da bola. O Galo acertou a contratação do lateral-direito equatoriano Ángelo Preciado, que estava no Sparta Praga. De acordo com informação do “Uol”, a negociação gira em torno de 4 milhões de euros (R$ 24,9 milhões). O contrato será de quatro anos.

O acordo entre os clubes já está fechado. Preciado, portanto, deve desembarcar no Brasil neste fim de semana para iniciar o processo de exames médicos e assinatura de contrato.

A busca por um lateral-direito é um dos principais alvos do Atlético. Após o clube não renovar com o argentino Saravia, o técnico Jorge Sampaoli só conta com Natanael e o prata da casa Luís Gustavo para a posição. O Galo, no momento, não deve fazer mais contratação para o setor.

Revelado pelo Independiente del Valle, onde conquistou a Copa Sul-Americana (2019), o lateral passou pelo Genk, da Bélgica, antes de se consolidar no Sparta Praga. Na atual temporada (2025/26), o defensor, aliás, apresenta números que chamam a atenção pela sua participação ofensiva: em 23 jogos, anotou um gol e distribuiu cinco assistências. O atleta é conhecido pela velocidade e capacidade de apoio ao ataque.

Pela seleção do Equador, Ángelo Preciado é presença constante nas convocações e já disputou competições de alto nível, como a Copa do Mundo de 2022 e a Copa América de 2021. O lateral, portanto, aparece como um dos nomes fortes para voltar a representar o país na Copa do Mundo 2026.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar