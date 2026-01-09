Após se recuperar de lesão, Junior Santos manda recado para torcida do Atlético-MG

Atacante está recuperado de lesão nos tendões do adutor direito e do reto abdominal / Crédito: Jogada 10

Contratado como um dos principais reforços do Atlético-MG para 2025, Júnior Santos tem algo para provar. Após ficar fora de combate por boa parte da temporada passada, o atacante está perto de atingir o condicionamento físico para voltar a entrar em campo pelo Galo. Nesta sexta, o jogador foi liberado pelo departamento médico do Atlético-MG para voltar aos treinamentos e utilizou as redes sociais para comemorar. O atacante aproveitou o retorno aos treinos para mandar um recado para a Massa Atleticana.

“Foi um período muito difícil, mas de muito aprendizado. Lesão é sempre algo chato, mas nos fortalece. Só posso agradecer a todos que fizeram parte dessa minha recuperação e hoje poder ser liberado pra treinar com o grupo me enche de vontade e de motivação pra fazer um grande 2026”, iniciou o jogador, que complementou: “Sigo muito motivado, e ainda mais forte pra brigar com o Galo por todas as competições que teremos pela frente este ano. Obrigado Deus por me guiar e permitir estar bem novamente”. Tem que mostrar serviço Júnior Santos foi contratado pelo Galo em janeiro de 2025 por 8 milhões de euros (R$ 47,3 milhões na cotação da época) junto ao Botafogo. Contudo, o que tinha tudo para ser uma grande contratação, foi uma grande decepção. O atacante conviveu com lesões durante toda a temporada, e por isso, fez apenas 28 partidas pelo Galo.