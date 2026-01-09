Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Após se recuperar de lesão, Junior Santos manda recado para torcida do Atlético-MG

Após se recuperar de lesão, Junior Santos manda recado para torcida do Atlético-MG

Atacante está recuperado de lesão nos tendões do adutor direito e do reto abdominal
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Contratado como um dos principais reforços do Atlético-MG para 2025, Júnior Santos tem algo para provar. Após ficar fora de combate por boa parte da temporada passada, o atacante está perto de atingir o condicionamento físico para voltar a entrar em campo pelo Galo.

Nesta sexta, o jogador foi liberado pelo departamento médico do Atlético-MG para voltar aos treinamentos e utilizou as redes sociais para comemorar. O atacante aproveitou o retorno aos treinos para mandar um recado para a Massa Atleticana.

“Foi um período muito difícil, mas de muito aprendizado. Lesão é sempre algo chato, mas nos fortalece. Só posso agradecer a todos que fizeram parte dessa minha recuperação e hoje poder ser liberado pra treinar com o grupo me enche de vontade e de motivação pra fazer um grande 2026”, iniciou o jogador, que complementou:

“Sigo muito motivado, e ainda mais forte pra brigar com o Galo por todas as competições que teremos pela frente este ano. Obrigado Deus por me guiar e permitir estar bem novamente”.

Tem que mostrar serviço

Júnior Santos foi contratado pelo Galo em janeiro de 2025 por 8 milhões de euros (R$ 47,3 milhões na cotação da época) junto ao Botafogo. Contudo, o que tinha tudo para ser uma grande contratação, foi uma grande decepção. O atacante conviveu com lesões durante toda a temporada, e por isso, fez apenas 28 partidas pelo Galo.

A última lesão, que o tirou dos gramados desde o dia 30 de setembro, foi quando Júnior Santos rompeu os tendões do adutor direito e do reto abdominal, contra o Mirassol, no dia 30 de setembro de 2025. O atacante precisou passar por uma cirurgia, e desde então, foi desfalque para o Galo.

O Atlético-MG estreia na temporada neste final de semana. O Galo volta a entrar em campo no domingo, dia 11 de janeiro, para receber o Betim, na Arena MRV, às 18h (horário de Brasília), pela 1ª rodada do Campeonato Mineiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar