Após se recuperar de lesão, Junior Santos manda recado para torcida do Atlético-MG

Após se recuperar de lesão, Junior Santos manda recado para torcida do Atlético-MGAtacante está recuperado de lesão nos tendões do adutor direito e do reto abdominal
Contratado como um dos principais reforços do Atlético-MG para 2025, Júnior Santos tem algo para provar. Após ficar fora de combate por boa parte da temporada passada, o atacante está perto de atingir o condicionamento físico para voltar a entrar em campo pelo Galo.
Nesta sexta, o jogador foi liberado pelo departamento médico do Atlético-MG para voltar aos treinamentos e utilizou as redes sociais para comemorar. O atacante aproveitou o retorno aos treinos para mandar um recado para a Massa Atleticana.
“Foi um período muito difícil, mas de muito aprendizado. Lesão é sempre algo chato, mas nos fortalece. Só posso agradecer a todos que fizeram parte dessa minha recuperação e hoje poder ser liberado pra treinar com o grupo me enche de vontade e de motivação pra fazer um grande 2026”, iniciou o jogador, que complementou:
“Sigo muito motivado, e ainda mais forte pra brigar com o Galo por todas as competições que teremos pela frente este ano. Obrigado Deus por me guiar e permitir estar bem novamente”.
Tem que mostrar serviço
Júnior Santos foi contratado pelo Galo em janeiro de 2025 por 8 milhões de euros (R$ 47,3 milhões na cotação da época) junto ao Botafogo. Contudo, o que tinha tudo para ser uma grande contratação, foi uma grande decepção. O atacante conviveu com lesões durante toda a temporada, e por isso, fez apenas 28 partidas pelo Galo.
A última lesão, que o tirou dos gramados desde o dia 30 de setembro, foi quando Júnior Santos rompeu os tendões do adutor direito e do reto abdominal, contra o Mirassol, no dia 30 de setembro de 2025. O atacante precisou passar por uma cirurgia, e desde então, foi desfalque para o Galo.
O Atlético-MG estreia na temporada neste final de semana. O Galo volta a entrar em campo no domingo, dia 11 de janeiro, para receber o Betim, na Arena MRV, às 18h (horário de Brasília), pela 1ª rodada do Campeonato Mineiro.
