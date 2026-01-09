Aos 44 anos, Nenê acerta com time da Série C

O meia Nenê já tem clube acertado para defender em 2026. Aos 44 anos, o jogador vai para o Botafogo-PB, time que disputará a Série C nesta temporada. O craque tinha negociação para renovar com o Juventude, mas resolveu acertar com a equipe de João Pessoa, em uma das transações mais inesperadas do mercado. O próprio investidor da SAF do clube, Fillipe Félix, confirmou nesta sexta-feira (9/1) que Nenê assinou contrato de um ano com o novo. No entanto, o Belo ainda não anunciou sua contratação, apesar de divulgar vídeo nas redes sociais afirmando que “o maestro está chegando”.

LEIA MAIS: Gerson chega na Toca da Raposa e é recebido com festa de torcedores No Juventude há três temporadas, Nenê era um dos jogadores em pauta para renovar com o Papo. Ele chegou em 2023 após encerrar sua segunda passagem no Vasco, atuando em 28 partidas e participando de 14 gols. No ano seguinte, jogou mais (36), mas participou de menos tentos: sete. Por fim, em 2025, jogou 32 partidas, participando de nove gols. Foram 13 tentos e 11 assistências ao todo, em passagem que durou 96 jogos. Contra o Vasco, pela 33ª rodada, ele renovou seu próprio recorde de jogador mais velho a marcar um gol em Brasileirão. Carreira de Nenê Revelado pelo Paulista, de Jundiaí, o craque passou por Palmeiras e Santos antes de se aventurar na Europa. Primeiro, em passagens na Espanha, por Mallorca, Alavés e Celta de Vigo. Chamou a atenção do Monaco, da França, onde virou ídolo, em passagem entre 2007/08 e 2019/10. No meio, uma rápida parada no Espanyol. Depois, foi para o PSG, onde jogou por duas temporadas e meia.