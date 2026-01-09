Antes do Flamengo: como Samuel Lino e Camila viveram idas e vindas até a gravidez

Casal já havia morado junto na Europa, e gestação ocorreu durante uma recaída da relação de antigos carnavais / Crédito: Jogada 10

Samuel Lino vive uma fase de transição fora dos gramados após descobrir que será pai pela primeira vez. A gravidez de Camila Canuto, influenciadora e confeiteira, ocorreu no período em que o atacante retornava ao Brasil para defender o Flamengo, no segundo semestre de 2025.

Pessoas próximas ao jogador afirmam que Lino nunca questionou a paternidade, visto que o vínculo com Camila vem de outros carnavais. O atacante e Canuto se relacionam há anos entre idas e vindas, até que, em uma dessas recaídas, a gravidez aconteceu. Os dois não retomaram o namoro formal, mas seguiram em diálogo e passaram a tratar questões envolvendo o bebê de forma conjunta. O atleta tem acompanhado a rotina da gestação mesmo à distância e, ainda segundo fontes relataram ao jornal Extra, se colocou à disposição para arcar com todos os custos relacionados à mãe e ao menino. Dinâmica da relação com Samuel Lino Camila divide sua rotina entre Rio de Janeiro, onde vive parte da família, e Lisboa, cidade em que mora atualmente e inclusive chegou a viver com o jogador por um período. Não há qualquer informação oficial sobre o local que Canuto ficará nesta reta final de gestação (de seis meses).

Amigos do atleta relatam que ele recebeu a notícia com entusiasmo e se mostra animado com a chegada do primeiro filho. Reservado, optou por não falar publicamente sobre o assunto nas redes sociais. Camila atua como chef e confeiteira, além de atuar como influenciadora no segmento de beleza. Quando o atleta desembarcou no Rio, ela passou alguns dias na cidade e, desde então, mantém visitas frequentes ao Brasil. Nas redes sociais, onde reúne quase 300 mil seguidores, compartilha conteúdos ligados à gastronomia, moda e rotina profissional. Sexo do bebê O chá de revelação aconteceu em um jantar reservado para pessoas próximas, em outubro de 2025. Frente a frente, o ex-casal abriu uma grande caixa de presente, de onde saíram balões azuis, anunciando a chegada de um menino.