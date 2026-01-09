Anita chega ao São Paulo querendo “evoluir como atleta”

Em suas primeiras palavras como atleta do Tricolor, um dos pontos abordados por Anita foi o desejo de evolução. Algo que, para ela, se faz necessário diante do nível de cobrança que espera por defender o São Paulo:

Depois de quatro anos defendendo as cores da Ferroviária, a lateral-esquerda Anita mudou de clube, mas pemanece no futebol paulista. Isso porque, nesta semana, a jogadora de 20 anos foi oficializada como reforço do São Paulo.

“Minhas expectativas são as melhores possíveis. Quero evoluir como atleta, dentro e fora de campo, e contribuir para que o São Paulo brigue por títulos. Sei do nível de cobrança e da grandeza do clube, então espero dar o meu melhor em cada treino e em cada jogo, honrando essa camisa e a confiança que o clube está depositando em mim.”



Multicampeã na base da Ferrinha, Anita começou sua carreira no Sport, mas atuou por pouco tempo na representação pernambucana. Logo depois de se destacar no Brasileirão Feminino Sub-18, em 2020, ela rumou para o interior paulista onde se consolidou.

A lateral-esquerda que também atua mais avançada entende que era o momento certo de dar tal passo na carreira. Em especial, por se enxergar com o nível de maturidade necessário para encarar tal desafio:

