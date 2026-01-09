América-SP x Bahia, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 10h45

América-SP e Botafogo se enfrentam nesta sexta-feira (8), às 11h (horário de Brasília), em São José do Rio Preto, pela terceira rodada do Grupo 9 desta edição da Copa São Paulo. O Tricolor soma quatro pontos, contra dois do Mequinha paulista. Na mesma chave, o CSA também tem dois, e a Inter de Limeira um. Estas duas equipes se engalfinham no gramado às 8h45. As duas vagas, portanto, estão em aberto.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, acompanha o embate, ao vivo, a partir de 10h45. Fellipo Sousa narra a peleja, com o suporte de Thiago Hugolini nos comentários e o intrépido Will Ferreira na reportagem.