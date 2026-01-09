Advogada de Hulk quebra silêncio em meio à “novela” com Atlético

“Mentira. Já encerramos as negociações, e o jogador segue com a cabeça para os campeonatos que já estão para começar… Não temos conhecimento de nenhum seguimento entre os clubes… Qual é a dificuldade de entender isso?”, eescreveu Marisa.

Advogada de Hulk, Marisa Alija se pronunciou pelas redes sociais nesta sexta-feira (9/1), em meio à indefinição e sobre futuro do atacante do Atlético . A representante do jogador desmentiu informação acerca de suposta oferta de renovação oferecida pelo Galo. Além disso, negou qualquer conversa entre o clube mineiro e Fluminense sobre uma possível venda para o Tricolor.

Marisa ainda assegurou que o atleta e o staff trabalham com a permanência em 2026 já há algum tempo. “Da nossa parte, já demos esse assunto por encerrado há dias”, disse ao Ataque.

E o Fluminense?

O Fluminense, afinal, tem muito interesse em Hulk, que gostou da proposta do clube e afirmou que é boa esportivamente. Diretor executivo de futebol do Fluminense, Paulo Angioni comentou sobre o possível negócio.

“Com relação ao Hulk, isso cabe ao Mário (Bittencourt, presidente do Fluminense), ele que tem a dizer a respeito. A curiosidade faz parte do futebol, mas a exatidão não cabe no momento como esse. Está se tentando (a contratação). […] Por enquanto, a tentativa é de conseguir um atacante e eventualmente um meia. E mais nada”, disse em cerimônia de lançamento do Campeonato Carioca, na última quinta-feira (8).

Apesar do interesse do atleta na mudança de ares, o clube mineiro vetou a saída com base na multa de R$ 60 milhões. A diretoria tricolor, portanto, não desistiu do negócio e continua acompanhando de perto a situação do atacante para agir no momento oportuno.