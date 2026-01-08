Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Wesley França entra no radar de gigantes da Premier League

Tottenham, Manchester City e Newcastle monitoram o lateral brasileiro após início de alto nível com a camisa da Roma
Wesley França começou a chamar atenção no futebol europeu e já entrou no radar de gigantes da Premier League. Tottenham e Manchester City acompanham de perto o lateral brasileiro, que vem se destacando na Serie A desde que chegou à Roma. Contratado no verão europeu de 2025 por 25 milhões de euros (R$ 157 milhões), o jogador de 22 anos rapidamente mostrou que o investimento valeu a pena.

Bem adaptado a Roma, o ex-jogador do Flamengo se tornou peça importante no sistema com três zagueiros e alas adotado pelo técnico Gian Piero Gasperini. Mesmo sendo destro e formado como lateral-direito, ele também tem atuado pelo lado esquerdo, suprindo uma necessidade do elenco e ganhando ainda mais importância no time.

Em apenas seis meses na Roma, o brasileiro já marcou três gols no Campeonato Italiano e passou a ser visto como um nome forte na disputa por uma vaga na Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Além disso, desde que estreou pela equipe principal em 2025, Wesley já recebeu outras quatro convocações.

De acordo com o site ‘TEAMtalk’, além de Tottenham e Manchester City, o Newcastle também mantém o jogador sob observação. Os ingleses já monitoravam Wesley antes da transferência para a Itália e ficaram impressionados com seu desempenho em uma das ligas mais competitivas da Europa.

