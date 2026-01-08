Wesley França entra no radar de gigantes da Premier League

Wesley França começou a chamar atenção no futebol europeu e já entrou no radar de gigantes da Premier League. Tottenham e Manchester City acompanham de perto o lateral brasileiro, que vem se destacando na Serie A desde que chegou à Roma. Contratado no verão europeu de 2025 por 25 milhões de euros (R$ 157 milhões), o jogador de 22 anos rapidamente mostrou que o investimento valeu a pena.

Bem adaptado a Roma, o ex-jogador do Flamengo se tornou peça importante no sistema com três zagueiros e alas adotado pelo técnico Gian Piero Gasperini. Mesmo sendo destro e formado como lateral-direito, ele também tem atuado pelo lado esquerdo, suprindo uma necessidade do elenco e ganhando ainda mais importância no time.

Em apenas seis meses na Roma, o brasileiro já marcou três gols no Campeonato Italiano e passou a ser visto como um nome forte na disputa por uma vaga na Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Além disso, desde que estreou pela equipe principal em 2025, Wesley já recebeu outras quatro convocações.

De acordo com o site ‘TEAMtalk’, além de Tottenham e Manchester City, o Newcastle também mantém o jogador sob observação. Os ingleses já monitoravam Wesley antes da transferência para a Itália e ficaram impressionados com seu desempenho em uma das ligas mais competitivas da Europa.