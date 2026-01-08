Votuporanguense x Grêmio (Copinha): onde assistir e escalações

Votuporanguense x Grêmio (Copinha): onde assistir e escalaçõesCom a vaga já garantida para a próxima fase, objetivo é confirmar a liderança do Grupo 2 da Copa São Paulo de Futebol Júnior
O Grêmio encara o Votuporanguense, nesta quinta-feira (8), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O duelo ocorrerá, às 21h30, no Estádio Doutor Plínio Marin, na cidade de Votuporanga, no interior de São Paulo. O Imortal já carimbou a vaga para a próxima fase do torneio, pois manteve o 100% de aproveitamento. Mesmo em um cenário confortável, a equipe gaúcha se esforçará para conquistar o resultado positivo, porque significará a confirmação da liderança do Grupo 2 da competição.
Onde assistir
A partida terá a transmissão da CazéTV pelo YouTube.
Como chega o Votuporanguense e o Grêmio
Assim como o Tricolor gaúcho, os anfitriões também já estão classificados. Afinal, venceu o Galvez na estreia por 2 a 1 e depois superou o Falcon por 3 a 0, na segunda rodada da fase de grupos. Por isso, o Votuporanguense encara o jogo com seriedade, já que luta pela liderança.
O Grêmio, aliás, também venceu os seus dois compromissos até aqui na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em seu primeiro jogo, aplicou um 3 a 0 no Falcon e, na sequência, goleou o Gálvez por 7 a 0. Deste modo, pelo maior saldo de gols se encontra na liderança do Grupo 2 e o adversário paulista na segunda colocação, ambos com seis pontos.
Neste contexto, há a chance do técnico Fernando Garcia promover mudanças no time. Com isso, o comandante observa as possibilidades pelas disputas em aberto na meta, zaga, meio-campo e ataque.
Assim, o provável time titular do Tricolor gaúcho é Mateus Bertolo (Vitão); Higor, Nathan (Bernardo Tramontini), David Brendo (Bernardo Ferreira) e Pedro Gabriel; Danillo e Arthur Júnior (Rogério); Adrielson (Iago Valeije), João Borne e Jeferson (Smiley); Harlley (Benjamin).
Regulamento da Copinha-2026
A Copinha tem 128 times em 32 grupos de quatro, cada. Classificam-se para a segunda fase os dois primeiros. A partir dessa fase, a competição passa a ser em mata-mata, até a final, que será disputada no dia 25.
