Votuporanguense x Grêmio (Copinha): onde assistir e escalações

Com a vaga já garantida para a próxima fase, objetivo é confirmar a liderança do Grupo 2 da Copa São Paulo de Futebol Júnior / Crédito: Jogada 10

O Grêmio encara o Votuporanguense, nesta quinta-feira (8), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O duelo ocorrerá, às 21h30, no Estádio Doutor Plínio Marin, na cidade de Votuporanga, no interior de São Paulo. O Imortal já carimbou a vaga para a próxima fase do torneio, pois manteve o 100% de aproveitamento. Mesmo em um cenário confortável, a equipe gaúcha se esforçará para conquistar o resultado positivo, porque significará a confirmação da liderança do Grupo 2 da competição. Onde assistir A partida terá a transmissão da CazéTV pelo YouTube.

Como chega o Votuporanguense e o Grêmio Assim como o Tricolor gaúcho, os anfitriões também já estão classificados. Afinal, venceu o Galvez na estreia por 2 a 1 e depois superou o Falcon por 3 a 0, na segunda rodada da fase de grupos. Por isso, o Votuporanguense encara o jogo com seriedade, já que luta pela liderança. O Grêmio, aliás, também venceu os seus dois compromissos até aqui na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em seu primeiro jogo, aplicou um 3 a 0 no Falcon e, na sequência, goleou o Gálvez por 7 a 0. Deste modo, pelo maior saldo de gols se encontra na liderança do Grupo 2 e o adversário paulista na segunda colocação, ambos com seis pontos. Neste contexto, há a chance do técnico Fernando Garcia promover mudanças no time. Com isso, o comandante observa as possibilidades pelas disputas em aberto na meta, zaga, meio-campo e ataque.