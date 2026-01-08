Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Votuporanguense x Grêmio, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h45

Duelo define quem ficará em primeiro no Grupo 2 da Copa São Paulo de Futebol Júnior
Já classificados para a próxima fase e com seis pontos, Votuporanguense e Grêmio se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30, em Votuporanga, pela rodada 3 do Grupo 2 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os paulistas jogam por um empate para passarem em primeiro. Os gaúchos, para assumir a ponta, têm a obrigação do triunfo.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, transmite a peleja, ao vivo, a partir de 20h45. Pedro  Casagrande brilha na narração, com o auxílio luxuoso do comentarista Adélio Guimarães. Por fim, o intrépido Will Ferreira assume o microfone da reportagem.

